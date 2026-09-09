Bancamiga impulsa su banca digital con tecnología robusta, segura y con capacidad de crecimiento

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En su estrategia de modernización tecnológica, Bancamiga realizó la migración de su entorno productivo, una decisión que permite fortalecer las capacidades de procesamiento, almacenamiento, rendimiento y disponibilidad de los servicios que soportan el Core Financiero y el Autorizador de Transacciones, considerados componentes críticos para la continuidad operativa del negocio.

Con esta migración hacia la plataforma IBM i Power 11, Bancamiga dispone de una arquitectura de nueva generación, con mayor capacidad de procesamiento y recursos para atender la demanda operativa, reducir la exposición asociada a obsolescencia tecnológica y fortalecer la continuidad técnica de los servicios soportados. Bancamiga logra que sus canales digitales funcionen de manera más eficiente y continua.

Entre los servicios que se ven beneficiados con la nueva plataforma destacan el Internet Banking, la aplicación Bancamiga Suite, Pago Móvil y la Tarjeta de Débito Bancamiga.

El Director Ejecutivo de Tecnología y Seguridad de la Información de Bancamiga, Sergio Saggese, destacó que el crecimiento sostenido del banco en los últimos años hizo necesaria la actualización de la infraestructura de cómputo hacia una plataforma soportada, segura, escalable y con capacidad de crecimiento.

“La nueva plataforma permite procesar una mayor cantidad de transacciones diarias en tiempo real, lo que significa que los clientes disfrutarán de mayor rapidez en sus operaciones cotidianas, mantenimientos más breves y un blindaje aún más fuerte para el resguardo de su información”, afirmó Saggese.

Rapidez, máxima seguridad y tecnología sostenible

Esta nueva infraestructura no solo está diseñada para soportar un alto volumen de operaciones diarias sin interrupciones, sino que también incorpora importantes ventajas en materia de protección de datos y sostenibilidad:

Mayor velocidad en tiempo real: gracias al incremento en la capacidad de procesamiento de los nuevos equipos, las transacciones de los usuarios se completan mucho más rápido y las labores habituales de mantenimiento del banco toman menos tiempo.

Blindaje de datos e Inteligencia Artificial: la plataforma incluye cifrado de alta seguridad para resguardar la información de los clientes e integra analítica con Inteligencia Artificial directamente en sus sistemas, lo que permite evaluar y optimizar las operaciones sin exponer los datos a entornos externos.

Poder con menor impacto ambiental: a pesar de su enorme capacidad para manejar millones de datos, la nueva tecnología consume menos energía, apostando por una operatividad más eficiente y ecológica.

Con esta importante inversión en tecnología de vanguardia, Bancamiga ratifica su compromiso de ofrecer soluciones bancarias modernas, estables y seguras que se adapten al ritmo de vida de todos sus usuarios.

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