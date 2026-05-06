Banco Mercantil actualiza su App: conoce las nuevas funciones

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Como parte de su proceso continuo de innovación y transformación digital, Mercantil Banco Universal actualizó su plataforma para móviles, con una serie de funcionalidades que mejoran la usabilidad y refuerzan la seguridad de los usuarios.

Según detallan clientes del Mercantil en redes sociales, la nueva actualización de su App ahora permite consultar el CVC de la Tarjeta de Débito MasterCard directamente desde la pantalla principal. Solo requiere validación con huella dactilar para mostrar los datos de forma rápida y segura.

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