Banco Mercantil anuncia jornada especial para apertura de cuentas a niños: fecha y requisitos

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El Banco Mercantil anunció una jornada especial para la apertura de cuentas a menores de edad desde los 9 años. La actividad tendrá lugar el próximo 21 de marzo, en la sede del Centro Sambil La Candelaria, Caracas.

"Recuerda que, si tu hija o hijo ya está cedulado y tiene al menos 9 años, puedes solicitar su Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil para así acceder a los canales electrónicos como Mercantil en Línea Personas y la app Mercantil Móvil Personas", detalló el Banco Mercantil.

Horario de la jornada: Desde las 10 a.m. a 5 p.m.

Requisitos

Del representante: Cédula original y copia, comprobante digital del RIF vigente, original y copia de autorización judicial emitida por un tribunal de menores (solo aplica si es representante legal).

Del niño: Original y copia de la cédiula, original y copia de la partida de nacimiento

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