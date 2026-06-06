Banca

Banco Mercantil informa sobre mantenimiento de su plataforma este 7 de junio: servicios suspendidos

A través de sus redes sociales, la entidad financiera reveló los detalles

Por Jheilyn Cermeño
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 03:05 pm
Banco Mercantil informa sobre mantenimiento de su plataforma este 7 de junio: servicios suspendidos

Banco Mercantil alertó sobre la ejecución de labores programadas de mantenimiento en su plataforma tecnológica principal a sus clientes y público general.

A través de sus redes sociales, precisó que el proceso técnico implicará la suspensión temporal de sus principales canales de banca electrónica y atención digital durante la madrugada de este domingo 7 de junio de 2026.

Banco Mercantil informa sobre mantenimiento de su plataforma este domingo 7 de junio

De acuerdo con el banco, la parada de los servicios se llevará a cabo en un bloque horario corto de 1 hora y 10 minutos. Específicamente, las labores iniciarán a la 01:00 a. m. y concluirán a las 02:10 a. m.

Durante la ventana de tiempo estipulada para el mantenimiento central, los usuarios no podrán ingresar ni realizar operaciones de consulta, transferencias o Pago Móvil a través de los siguientes servicios habituales:

  • Mercantil en Línea (banca por internet para personas y empresas).

  • Mercantil Móvil (aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas).

  • Centro de Atención Mercantil (canales telefónicos y de soporte).

  • MIA (Mercantil Inteligencia Artificial / Asistente virtual del banco).

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