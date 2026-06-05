BBVA Provincial reafirma su compromiso con la Sostenibilidad, en alianza con Grupo LETI

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Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y alineado con la estrategia global del Grupo BBVA, la entidad financiera ha otorgado financiamiento a Grupo Leti, para avanzar en la culminación de la Estación Productora de Aguas Limpias (EPAL), un proyecto orientado a tratar el agua usada en sus procesos industriales.

Este crédito se enmarca en el Programa Sostenible de BBVA Provincial, una iniciativa que ofrece financiamiento, capacitación y asesoría para acompañar a empresas y personas en la adopción de prácticas enfocadas en la eficiencia de recursos, tecnologías limpias y optimización de procesos sostenibles.

La colaboración entre ambas organizaciones impulsa la modernización del sector productivo, al apoyar proyectos vinculados al uso responsable del agua. La EPAL está diseñada para tratar más de 46 millones de litros de agua al año, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y con una gestión más eficiente de los recursos hídricos.

Grupo LETI, empresa del sector farmacéutico, ha venido incorporando iniciativas orientadas a fortalecer su operación y a ampliar el acceso a soluciones terapéuticas, integrando progresivamente prácticas sostenibles dentro de sus procesos.

Con este tipo de alianzas, BBVA Provincial sigue brindando soluciones financieras a las empresas en Venezuela, en línea con la estrategia de sostenibilidad del Grupo BBVA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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