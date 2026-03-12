BCV publica estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito: Cifras

Un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) fue publicado el el “Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito”, correspondiente al mes de noviembre de 2025.
El informe presenta información sobre tasas de interés, plazos de pago y financiamiento, cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos.
Todos estos estan asociados al uso de tarjetas de crédito y débito emitidas por instituciones bancarias en el país.
Tarjetas de crédito
El estudio presenta información sobre tasas de interés de financiamiento y mora, plazos de pago y financiamiento, cobertura, puntos de venta, negocios afiliados y beneficios para los tarjetahabientes.
Tasas de interés fijadas por el BCV:
- 17% anual: tasa mínima de financiamiento
- 60% anual: tasa máxima de financiamiento
- 3% adicional: por obligaciones en mora
Entre los plazos de pago oscilan de 20 y 30 días, mientras que el financiamiento es de seis y 60 meses pero la mayoría es hasta 36 meses.
Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas en 1.147.759 puntos de venta y al menos cuenta con 823.701 negocios afiliados.
Este es el ranking de bancos por número de puntos de venta:
- Banco de Venezuela — 264.807
- Bancamiga — 202.687
- Banesco — 167.327
- Banco Nacional de Crédito — 106.615
- BBVA Provincial — 93.504
- Mercantil Banco Universal — 84.623
- Banco Digital de los Trabajadores — 32.151
- Sofitasa Banco Universal — 27.882
- Banco Exterior — 26.939
- Bancrecer — 26.755
Estas instituciones concentran el 90,03% del mercado de puntos de venta.
En cuanto al número de comercios afiliados, el informe señala:
- Bancamiga: 175.277
- Banco de Venezuela: 173.810
- Banesco: 121.042
- BNC: 81.525
- BBVA Provincial: 55.152
- Mercantil: 41.058
- BDT: 26.238
- Sofitasa: 24.644
- Bancrecer: 23.920
- Banco del Tesoro: 21.298
Estas entidades concentran el 90,32% del mercado.
