BCV publica estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito: Cifras

Por Krisbell Quiñones
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 01:00 pm
Un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) fue publicado el el “Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito”, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

El informe presenta información sobre tasas de interés, plazos de pago y financiamiento, cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos. 

Todos estos estan asociados al uso de tarjetas de crédito y débito emitidas por instituciones bancarias en el país.

Tarjetas de crédito

El estudio presenta información sobre tasas de interés de financiamiento y mora, plazos de pago y financiamiento, cobertura, puntos de venta, negocios afiliados y beneficios para los tarjetahabientes.

Tasas de interés fijadas por el BCV:

  • 17% anual: tasa mínima de financiamiento
  • 60% anual: tasa máxima de financiamiento
  • 3% adicional: por obligaciones en mora

Entre los plazos de pago oscilan de 20 y 30 días, mientras que el financiamiento es de seis y 60 meses pero la mayoría es hasta 36 meses.

Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas en 1.147.759 puntos de venta y al menos cuenta con 823.701 negocios afiliados.

Este es el ranking de bancos por número de puntos de venta:

  • Banco de Venezuela — 264.807
  • Bancamiga — 202.687
  • Banesco — 167.327
  • Banco Nacional de Crédito — 106.615
  • BBVA Provincial — 93.504
  • Mercantil Banco Universal — 84.623
  • Banco Digital de los Trabajadores — 32.151
  • Sofitasa Banco Universal — 27.882
  • Banco Exterior — 26.939
  • Bancrecer — 26.755

Estas instituciones concentran el 90,03% del mercado de puntos de venta.

En cuanto al número de comercios afiliados, el informe señala:

  • Bancamiga: 175.277
  • Banco de Venezuela: 173.810
  • Banesco: 121.042
  • BNC: 81.525
  • BBVA Provincial: 55.152
  • Mercantil: 41.058
  • BDT: 26.238
  • Sofitasa: 24.644
  • Bancrecer: 23.920
  • Banco del Tesoro: 21.298

Estas entidades concentran el 90,32% del mercado.

