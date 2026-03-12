BCV publica estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito: Cifras

Suscríbete a nuestros canales

Un Aviso Oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) fue publicado el el “Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Débito”, correspondiente al mes de noviembre de 2025.

El informe presenta información sobre tasas de interés, plazos de pago y financiamiento, cobertura, número de puntos de venta, negocios afiliados y cajeros automáticos.

Todos estos estan asociados al uso de tarjetas de crédito y débito emitidas por instituciones bancarias en el país.

Tarjetas de crédito

El estudio presenta información sobre tasas de interés de financiamiento y mora, plazos de pago y financiamiento, cobertura, puntos de venta, negocios afiliados y beneficios para los tarjetahabientes.



Tasas de interés fijadas por el BCV:

17% anual: tasa mínima de financiamiento

60% anual: tasa máxima de financiamiento

3% adicional: por obligaciones en mora

Entre los plazos de pago oscilan de 20 y 30 días, mientras que el financiamiento es de seis y 60 meses pero la mayoría es hasta 36 meses.

Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas en 1.147.759 puntos de venta y al menos cuenta con 823.701 negocios afiliados.

Este es el ranking de bancos por número de puntos de venta:

Banco de Venezuela — 264.807

Bancamiga — 202.687

Banesco — 167.327

Banco Nacional de Crédito — 106.615

BBVA Provincial — 93.504

Mercantil Banco Universal — 84.623

Banco Digital de los Trabajadores — 32.151

Sofitasa Banco Universal — 27.882

Banco Exterior — 26.939

Bancrecer — 26.755

Estas instituciones concentran el 90,03% del mercado de puntos de venta.

En cuanto al número de comercios afiliados, el informe señala:

Bancamiga: 175.277

175.277 Banco de Venezuela: 173.810

173.810 Banesco: 121.042

121.042 BNC: 81.525

81.525 BBVA Provincial: 55.152

55.152 Mercantil: 41.058

41.058 BDT: 26.238

26.238 Sofitasa: 24.644

24.644 Bancrecer: 23.920

23.920 Banco del Tesoro: 21.298

Estas entidades concentran el 90,32% del mercado.

