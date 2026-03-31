Beneficios de ser socio del Círculo Militar de Los Próceres: así puedes asociarte

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El Club del Círculo Militar de Los Próceres, ubicado en Caracas, cuenta con instalaciones para el esparcimiento de niños y adultos. Las personas pueden afiliarse a este complejo recreacional y así disfrutar en sus 14 sucursales en todo el país.

"¿Quieres ser socio del Círculo Militar? Te invitamos a conocer todos los beneficios, requisitos y el proceso para formar parte de nuestra comunidad", detallan en sus redes sociales.

Conviértete en socio y disfruta de los beneficios

Instalaciones de primer nivel: áreas deportivas (canchas de Tenis, Sóftbol, Basketbol, Voleibol, Pádel, Piscinas, entre otras más) restaurantes, totalmente equipados, además de salones para eventos sociales y familiares.

Ambiente familiar y seguro: Se parte de una comunidad unida por valores de respeto, disciplina y compañerismo.

¿Cómo afiliarme al Círculo Militar?

Para los interesados en afiliarse al club, deben solicitar información vía WhatsApp al número: 0426-5710770. La oficina de atención al público está ubicada en la piscina del Círculo Militar. Laboran en un horario comprendido de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.

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