La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance habilitó este martes 17 de noviembre su servicio de compras a crédito «Paga Después» (Pay Later) para los usuarios en Venezuela, según confirmó el portal especializado CriptoNoticias. Aunque la compañía anunció inicialmente el despliegue oficial de esta herramienta para los mercados de Argentina y México el 16 de noviembre, la función ya opera de forma activa en cuentas venezolanas con un límite máximo de financiamiento de hasta 1.000 USDC.

Beneficios



Este sistema permite financiar compras cotidianas a través de la tarjeta virtual Binance Card o mediante pagos con códigos QR compatibles con Binance Pay. Para ello, el usuario emplea sus tenencias en bitcoin (BTC), ether (ETH) o BNB como garantía dentro de la aplicación, lo cual evita la venta inmediata de sus criptoactivos para cubrir gastos del momento.

Montos



De acuerdo con las condiciones de la plataforma, la línea de crédito no supera el 50 % del valor de las monedas digitales bloqueadas como respaldo. De esta manera, una persona con 1.000 dólares en bitcoin accede a un límite de hasta 500 USDC, mientras que para alcanzar el tope de 1.000 USDC requiere mantener al menos 2.000 dólares en activos elegibles. Además, el usuario debe contar con su cuenta verificada mediante el proceso de identidad (KYC) y cumplir con los criterios internos de elegibilidad.

Línea de pago directo



La herramienta funciona como una línea de pago directo en comercios y no entrega dinero en efectivo. El servicio no cobra intereses si el cliente salda la deuda completa antes del primer día del mes siguiente, y permite realizar abonos parciales en cualquier instante. Al cubrir el monto total, la plataforma libera de inmediato las criptomonedas retenidas. Sin embargo, los expertos advierten que una caída brusca en el precio de bitcoin, ether o BNB reduce el valor del respaldo y provoca la liquidación automática de parte de la garantía para cubrir el préstamo.

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