Con la llegada del Black Friday y el inicio de la temporada de compras navideñas, contar con un método de pago versátil, rápido y seguro marca la diferencia para aprovechar las mejores ofertas. La Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard se posiciona en este contexto como una herramienta indispensable para realizar transacciones tanto en Venezuela como en cualquier parte del mundo.

Diseñada para adaptarse al ritmo de los consumidores actuales, la tarjeta permite comprar en tiendas físicas y plataformas digitales internacionales con fluidez. Al asociarla a la Cuenta Cash o a la Cuenta Moneda Extranjera Digital, los clientes pueden asegurar desde la comodidad de su hogar boletos aéreos, paquetes vacacionales, regalos de Fin de Año o suscripciones a servicios de streaming como Netflix, Disney+ y Spotify, además de realizar retiros en cajeros automáticos fuera del país.

Para los clientes de Bancamiga, la experiencia de pagar por puntos de venta es rápida al estar la tarjeta soportada por la tecnología Contactless (sin contacto). Además está tokenizada en la aplicación Bancamiga Suite y en los relojes Garmin, lo que agiliza el pago en el país y en el exterior, y abre la puerta a promociones especiales en comercios aliados durante el Black Friday.

Blindaje digital en cada clic

Para quienes disfrutan y buscan los descuentos en línea, la seguridad está garantizada con el Candado Virtual, que permite al usuario activar o desactivar el uso de su tarjeta de forma inmediata según su necesidad; y con la Tecnología ID Check, un sistema de autenticación en tiempo real que valida cada operación mediante un código generado directamente desde Bancamiga Suite.

Este protocolo cuenta con respaldo internacional en más de 120 países, previniendo fraudes y resguardando los datos financieros en cada transacción electrónica.

La Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard permite a sus clientes participar en programas de recompensa y de fidelidad con descuentos y beneficios exclusivos. Si no la tienes visita www.bancamiga.com, acércate a cualquiera de las 51 agencias en el país o revisa las redes sociales de la institución en IG, Facebook, X, TikTok y YouTube.

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