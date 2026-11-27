La reconocida cadena de supermercados y mayoristas, Forum, estará inaugurando su nueva sede este sábado 28 de noviembre, en la ciudad de Caracas.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que esta nueva sucursal está ubicada en Los Símbolos, justo al lado del parque de atracciones Bimbolandia.

"Acompáñanos a partir de las 10:00 a. m. para celebrar juntos este gran día y disfrutar de degustaciones, DJ en vivo, actividades infantiles, animación y muchas sorpresas pensadas para toda la familia", expresaron.

Jornada de reclutamiento de personal

En el marco de esta inauguración, Forum realiza este viernes una jornada de reclutamiento de personal, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Vacantes disponibles:

Operador de carnicería y charcutería

Operador de seguridad

Operador de Cecom

Requisitos: CV, copia de cédula, RIF, referencia bancaria del BDV y vestimenta negra.

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