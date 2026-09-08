Cadena de supermercados abre mega sucursal en Parque Central: fecha

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La cadena de supermercados Páramo Express se prepara para inaugurar su sede número 16 en pleno centro de la ciudad de Caracas.

A través de sus redes sociales, Páramo informó que el próximo jueves 10 de septiembre, abrirán su nueva sucursal en las Torres de Parque Central.

"Al fin les tenemos respuestas a lo que tanto nos estaban preguntando. Oficialmente vamos a inaugurar nuestra sucursal 16 aquí en Parque Central este jueves en el edificio Mohedano, Nivel Bolívar. Los esperamos", expresaron.

La inauguración también representa una importante fuente de empleo para la comunidad. El supermercado ha incorporado y capacitado personal especializado en áreas clave como carnicería, charcutería, caja, pasillos, gerencia, administración y mantenimiento, contribuyendo al desarrollo profesional y económico de la zona.

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