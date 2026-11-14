Calendario Sumar de noviembre: estas son las fechas para pagar impuestos municipales

La Alcaldía de Caracas recordó el cronograma de noviembre para declarar y pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Sin embargo, quienes realicen el trámite a partir de este sábado 14 de noviembre deberán tomar en cuenta que ya se encuentra vigente el período que contempla un recargo por pagos posteriores a las fechas establecidas para el beneficio de pronto pago.

Fechas para el pago de impuestos municipales

De acuerdo con el calendario divulgado por la iniciativa Suma para Caracas, los contribuyentes tenían tres períodos para cumplir con esta obligación:

Del 1 al 8 de noviembre: descuento del 5% por pronto pago.

Del 9 al 10 de noviembre: declaración y pago sin descuento.

Del 11 al 30 de noviembre: recargo equivalente a 12 veces la Unidad de Cuenta Dinámica.

Por tanto, desde este sábado 14 de noviembre, los comerciantes y prestadores de servicios que todavía no hayan cancelado el impuesto deben considerar el recargo correspondiente, según las condiciones anunciadas por las autoridades municipales.

¿Dónde se debe pagar el impuesto?

El trámite debe realizarse a través de la plataforma digital caracas.sigat.net. Los contribuyentes deben completar la declaración, efectuar el pago y notificar la operación en el sistema para cumplir con el procedimiento establecido.

¿Qué establece la normativa municipal?

El cronograma responde a la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar y su Clasificador de Actividades Económicas, publicada en la Gaceta Municipal N.º 5001-B, el 16 de noviembre de 2023.

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