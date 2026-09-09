¿Cambian las reglas de alquiler en Florida con la ley HB 1389? Así beneficia a las viviendas asequibles

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado un paso importante al firmar el proyecto de ley HB 1389, que representa la versión 4.0 de la ley Live Local Act.

Esta legislación busca hacer frente a la grave crisis de vivienda que enfrenta el estado.

Con esta nueva normativa, se implementan cambios significativos en las regulaciones de zonificación, se ofrecen incentivos fiscales a los desarrolladores y se establecen nuevas reglas para proteger contra abusos a nivel local.

¿De qué trata la ley HB 1389?

En esencia, esta ley amplía el alcance de la legislación sobre vivienda asequible, obligando a los gobiernos locales a permitir la construcción de proyectos residenciales multifamiliares o de uso mixto en terrenos donde antes no se podía edificar.

Según el análisis oficial de la Cámara de Representantes de Florida y firmas de análisis legal como Holland & Knight, los puntos más destacados de esta ley incluyen:

Nuevos terrenos utilizables: Los desarrolladores ahora pueden construir en terrenos que pertenecen a condados, municipios, distritos escolares y terrenos de más de 3 acres que sean propiedad de iglesias u organizaciones religiosas.

Control de alturas: Los gobiernos locales ya no podrán limitar la altura de los edificios mediante normas indirectas como los retranqueos o restricciones de diseño.

Requisito del 40%: Para beneficiarse de estas nuevas disposiciones, los proyectos deberán destinar al menos el 40% de sus unidades a viviendas de alquiler asequible durante un mínimo de 30 años.

¿A quiénes beneficia esta normativa de Florida?

La nueva legislación tiene un impacto directo en tres grupos clave en el estado de Florida:

Familias de ingresos medios y trabajadores esenciales: Esto incluye a maestros, personal de salud, bomberos y a las familias de la llamada "clase media faltante" que, aunque no califican para subsidios tradicionales, se ven afectadas por los altos costos de la renta.

Familias militares: La ley ofrece incentivos a los desarrolladores para que proporcionen vivienda al personal militar activo, a través de bonificaciones de densidad.

Inquilinos protegidos por la Ley de Vivienda Justa: Esta normativa refuerza los derechos de los residentes al prohibir la discriminación basada en el tipo de financiamiento del proyecto.

¿Existen multas, sanciones o demandas por incumplimiento de esta ley en Florida?

En lugar de imponer multas administrativas fijas, la HB 1389 establece un mecanismo legal que ejerce presión sobre los municipios y condados que intenten bloquear estos proyectos.

Eliminación de la inmunidad soberana: La ley renuncia explícitamente a la inmunidad de los gobiernos locales bajo la Ley de Vivienda Justa de Florida.

Esto significa que si una ciudad o condado niega injustificadamente un permiso o discrimina un desarrollo de vivienda asequible, los constructores o afectados pueden demandar directamente al gobierno local en los tribunales para buscar compensaciones financieras y la aprobación inmediata del proyecto.

Pérdida de autonomía fiscal: Los gobiernos locales ya no podrán cancelar arbitrariamente las exenciones fiscales para vivienda asequible, a menos que presenten informes oficiales que demuestren un superávit de oferta durante tres años consecutivos.

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