Cashea actualiza la interfaz de su plataforma: facilita los pagos y búsquedas

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La App de compras por cuotas, Cashea, informó este 7 de abril, que rediseñaron la interfaz de su plataforma para mayor comodidad de los usuarios.

"Rediseñamos el inicio para que tu experiencia en la app sea cada vez mejor. Ahora todo está donde lo necesitas, justo cuando lo necesitas. ¿Aún no lo ves? Actualiza la app y descúbrelo", expresaron a través de sus redes sociales.

Cashea detalló que, los usuarios que aún no ven la nueva interfaz, deben ingresar a Play Store o iOS (iPhone) y actualizar la App.

Usuarios de Cashea han celebrado esta nueva interfaz que mejora la experiencia del usuario.

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