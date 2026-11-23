A través de sus redes sociales, el co-fundador y CEO de Cashea, Pedro Vallenilla, admitió fallas con los pagos a más de 200 comercios aliados de la plataforma de compras por cuotas.

"Hoy me toca reconocer que dejé caer la pelota. Que nos equivocamos y que tenemos mucho por corregir. Asumo la responsabilidad que me corresponde, sin excusas. Pero hoy, más que nunca, reafirmo nuestro compromiso con Venezuela, con quienes han confiado en nosotros y con todo lo que todavía nos toca construir", expresó Vallenilla.

Comunicado de CASHEA ante denuncias de comercios aliados

Sobre los casos que han registrado con este tipo de inconvenientes, Cashea asegura que "cada situación nos importa profundamente". Asegurando que "la mayoría de estos casos ya han sido resueltos y nuestros equipos siguen trabajando para dar respuesta y encontrar soluciones a las situaciones pendientes".

En este sentido, el escrito resalta que "queremos transmitirles tranquilidad: ningún caso se quedará sin ser atendido".

Adicionalmente, asegura que Cashea está fortaleciendo sus procesos y canales de atención "para estar a la altura de la confianza que cada negocio deposita en nosotros".

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube