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Clientes, aliados y colaboradores de Bancamiga disfrutaron de una noche memorable en el musical Vaselina

Esta iniciativa del banco reafirma su apuesta por el fortalecimiento de la industria del entretenimiento y el arte en Venezuela

Por Valentina Carrara
Sabado, 12 de septiembre de 2026 a las 08:31 pm
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Clientes, aliados y colaboradores de Bancamiga disfrutaron de una noche memorable en el musical Vaselina
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En su compromiso continuo con el desarrollo del país, Bancamiga auspició una función privada del icónico musical Vaselina, llevada a cabo el viernes 11 de septiembre en la emblemática Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

La superproducción, a cargo de Clas Producciones, NVivo y Oz Shows, colmó los espacios del recinto cultural con clientes, aliados y colaboradores de la institución financiera.

Esta iniciativa del banco reafirma su apuesta por el fortalecimiento de la industria del entretenimiento y el arte en Venezuela, apoyando espectáculos de gran formato que exhiben el talento nacional en el principal complejo cultural de Venezuela.

La gala le permitió a la institución bancaria afianzar la cercanía con su entorno corporativo durante el estreno exclusivo del musical. A través de este encuentro, se fortaleció la relación con los clientes y el equipo humano, brindándoles momentos memorables que celebran la confianza compartida y la lealtad mutua.

En escena

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de un despliegue de música, vestuario y puesta en escena que los transportó hasta la vibrante década de 1950, junto a más de 30 artistas y una banda de nueve músicos, que transmitieron la rebeldía y los dilemas de una generación de jóvenes que encontró en el rock and roll una forma de expresión, con temas clásicos como “Summer nights”, “Greased lightnin”, “Hopelessly devoted to you” y “You’re the one that I Want”.

De la mano de Bancamiga, el público se deleitó con una versión de Vaselina que mantuvo su esencia, pero revitalizada y actualizada con un elenco estelarizado por Víctor Drija como Danny Zuko, bajo la dirección general de Elvis Chaveinte, con la producción general y ejecutiva de Claudia Salazar, directora de Clas producciones.

Rumbo a sus primeros 20 años en la banca nacional, Bancamiga se ha consolidado como una institución financiera socialmente responsable que mantiene su respaldo a iniciativas de impacto social y cultural que impulsan lo mejor del talento nacional y generan valor a la sociedad venezolana.

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