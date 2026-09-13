Clientes, aliados y colaboradores de Bancamiga disfrutaron de una noche memorable en el musical Vaselina

En su compromiso continuo con el desarrollo del país, Bancamiga auspició una función privada del icónico musical Vaselina, llevada a cabo el viernes 11 de septiembre en la emblemática Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño.

La superproducción, a cargo de Clas Producciones, NVivo y Oz Shows, colmó los espacios del recinto cultural con clientes, aliados y colaboradores de la institución financiera.

Esta iniciativa del banco reafirma su apuesta por el fortalecimiento de la industria del entretenimiento y el arte en Venezuela, apoyando espectáculos de gran formato que exhiben el talento nacional en el principal complejo cultural de Venezuela.

La gala le permitió a la institución bancaria afianzar la cercanía con su entorno corporativo durante el estreno exclusivo del musical. A través de este encuentro, se fortaleció la relación con los clientes y el equipo humano, brindándoles momentos memorables que celebran la confianza compartida y la lealtad mutua.

En escena

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de un despliegue de música, vestuario y puesta en escena que los transportó hasta la vibrante década de 1950, junto a más de 30 artistas y una banda de nueve músicos, que transmitieron la rebeldía y los dilemas de una generación de jóvenes que encontró en el rock and roll una forma de expresión, con temas clásicos como “Summer nights”, “Greased lightnin”, “Hopelessly devoted to you” y “You’re the one that I Want”.

De la mano de Bancamiga, el público se deleitó con una versión de Vaselina que mantuvo su esencia, pero revitalizada y actualizada con un elenco estelarizado por Víctor Drija como Danny Zuko, bajo la dirección general de Elvis Chaveinte, con la producción general y ejecutiva de Claudia Salazar, directora de Clas producciones.

Rumbo a sus primeros 20 años en la banca nacional, Bancamiga se ha consolidado como una institución financiera socialmente responsable que mantiene su respaldo a iniciativas de impacto social y cultural que impulsan lo mejor del talento nacional y generan valor a la sociedad venezolana.

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