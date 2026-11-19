Este lunes 16 de noviembre, CLX Group celebró con éxito la Gran Final de la primera edición del CLX Tech Talent. Desde las instalaciones del Hotel Hesperia WTC de Valencia, evento que reunió a los equipos de los 11 liceos públicos participantes del estado Carabobo para la última etapa de este desafío.

Tras superar todas las expectativas desde su convocatoria inicial —que sumó más de 500 instituciones educativas de toda la región—, esta iniciativa impulsada por el empresario Nasar Ramadan Dagga Mujamad consolidó su visión de potenciar a la nueva generación e impulsarlos a liderar la transformación de la tecnología de Venezuela.

“Durante el CLX Tech Talent en CLX Group, reafirmamos la visión que impulsó esta iniciativa: demostrar que la juventud venezolana es imparable. Ver la madurez, el ingenio y la pasión con la que estos muchachos defendieron sus ideas durante la Gran Final representa nuestro mayor orgullo y nos confirma que el futuro de nuestro país está en las mejores manos” destacó Nasar Dagga, presidente de CLX Group y MultiMax.

Revive los mejores momentos de la CLX Tech Talent a través de la cuenta oficial en Instagram @clx.group y consulta todos los detalles del certamen en el portal web www.clxtechtalent.com.

Liceos finalistas del CLX Tech Talent

Estas fueron las 11 instituciones educativas oficiales del estado Carabobo que protagonizaron el cierre del desafío CLX Tech Talent:

U.E. José Félix Ribas

U.E. José Andrés Castillo

C.E. José Fermín Toro

C.E. José Félix Mora

C.E. Antonio Ricaurte

U.E.N. Padre Santiago Florencio Machado

C.E. Pedro Guzmán Gaco

C. E. Ruiz Pineda I

C. E. Sebastián Echeverría Lozano

U.E. Manuel Vicente Romero García

Liceo Arturo Michelena

Gran Final del CLX Tech Talent

A lo largo de la fase II del CLX Tech Talent, los equipos conformados por cinco alumnos y un profesor guía fortalecieron sus proyectos a través de mentorías especializadas de expertos de CLX Group en disciplinas clave como: marketing, diseño gráfico, sistemas, desarrollo y uso de tecnología.

Con sus soluciones digitales listas para brillar, la jornada decisiva inició a las 8:00 a. m. con una cálida recepción por parte de los tutores de CLX Group, autoridades educativas y miembros del jurado calificador. Tras compartir un desayuno especial, las delegaciones de los liceos ingresaron al salón principal para iniciar la defensa de sus prototipos.

El evento estuvo conducido por Nunu El Aridi, cuyas palabras abrieron el ciclo de las 11 exposiciones finales. Cada equipo tuvo 10 minutos exactos para presentar sus propuestas tecnológicas frente al panel calificador, explicar sus apps y realizar una breve demostración de como estas funcionaban.

Premiación y cierre del CLX Tech Talent

Tras evaluar cada uno de los proyectos, se dio a conocer al Liceo Arturo Michelena como el colegio campeón de la primera edición del CLX Tech Talent con su propuesta CampoConecta Bejuma, una app que conecta a productores agrícolas con compradores, permitiéndoles publicar qué cosecha tienen disponible, en qué cantidad y su ubicación exacta.

La decisión del jurado se basó estrictamente en los criterios: impacto social, funcionalidad de la aplicación, creatividad, metodología y presentación, identidad visual, presencia digital y uso de tecnologías emergentes.

Entre aplausos, el equipo ganador subió a tarima para recibir un gran premio destinado a transformar a toda su comunidad escolar: un trofeo y el cheque simbólico por la adecuación completa de una sala de computación para su institución con 20 computadoras CLX NUC y una antena satelital Starlink. Además, cada uno de los cinco estudiantes campeones recibió una medalla especial de ganador y un HONOR X8d.

Pero eso no fue todo, como sorpresa especial para reconocer el esfuerzo y la dedicación demostrados durante el concurso, Nasar Ramadan Dagga regaló a todos los integrantes de los equipos de esta primera edición del CLX Tech Talent un smartphone de última generación, una Gift Card de MultiMax, una medalla simbólica y un reconocimiento de participación, incentivándolos a seguir potenciando su pasión por la innovación y la tecnología.

“En CLX Group, parte de nuestro compromiso con la juventud venezolana es seguir apoyándolos a través de iniciativas como el CLX Tech Talent, brindándoles las herramientas y oportunidades necesarias para que puedan crecer y convertirse en los adultos que impulsarán el futuro de nuestro país” reafirmó el empresario carabobeño Nasar Dagga.

CLX Group

Con 13 años de trayectoria, CLX Group se consolida como el máximo referente de vanguardia tecnológica en el país, expandiendo la innovación en todo el territorio nacional a través de sus marcas: MultiMax, CLX, XIO Store y HONOR Store.

A través de su ecosistema, el corporativo liderado por Nasar Dagga Mujamad integra más de 400 marcas nacionales e internacionales de renombre, como: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco y Frigidaire, garantizando siempre la excelencia, además de la última innovación para el hogar venezolano.

Visita la página web oficial www.clxtechtalent.com y revive los mejores momentos de la Gran Final del CLX Tech Talent en la cuenta de Instagram @clx.group. Descubre más sobre el grupo empresarial fundado por Nasar Dagga a través del portal www.clx-group.com.

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