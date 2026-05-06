CLX Group lanza "CLX Tech Talent": Participa y gana una sala de computación con Starlink para tu liceo

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Potenciando la innovación tecnológica desde los liceos públicos de Carabobo, CLX Group presenta el CLX Tech Talent, un concurso regional que busca transformar a los estudiantes de bachillerato en los próximos arquitectos del país. Para ganar, los jóvenes deberán presentar un prototipo de app móvil con asesoría de los especialistas de CLX Group que solucione un problema real dentro de su comunidad o liceo.

Las inscripciones al CLX Tech Talent comenzaron el lunes 27 de abril, y los estudiantes tendrán oportunidad para enviar sus propuestas hasta este jueves 14 de mayo. El equipo que presente la aplicación más innovadora recibirá una sala de computación completa con internet de Starlink para su institución.

Diseñada bajo el liderazgo de su presidente Nasar Ramadan Dagga Mujamad, esta iniciativa busca impulsar a los jóvenes carabobeños a alcanzar nuevas fronteras y a desarrollar sus habilidades en áreas estratégicas clave como: marketing, diseño gráfico, sistemas, desarrollo, así como el uso de tecnología.

“Para nosotros en CLX Group, el talento de los jóvenes venezolanos es infinito. Con el CLX Tech Talent, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de potenciar sus habilidades, pensar en grande, utilizando la tecnología para crear soluciones innovadoras que transformen de forma positiva su entorno” expresó el empresario carabobeño Nasar Dagga.

Cómo inscribirte en el CLX Tech Talent

Para participar en el CLX Tech Talent necesitas:

Estudiar en un liceo público del estado Carabobo Armar un equipo de 5 estudiantes y un docente tutor Llenar el formulario oficial del CLX Tech Talent, donde deberás contarnos sobre tu liceo y presentar la propuesta de un prototipo de App que ayude a solucionar un problema de tu colegio o comunidad.

El problema tiene que estar relacionado a al menos una de las siguientes áreas:

Educación

Salud

Comercio

Servicios comunitarios

Medio ambiente

Movilidad

Innovación social

Recuerda que, al imaginar tu prototipo de app, deberás explicar cómo podría funcionar y a que personas podría llegar a ayudar.

Fase 2 del CLX Tech Talent

Los 10 proyectos más destacados pasarán a la siguiente etapa del CLX Tech Talent, donde recibirán asesorías de parte del equipo de expertos de CLX Group en áreas como: marketing, diseño gráfico, sistemas, desarrollo y uso de tecnología.

El equipo que logre conquistar al jurado presentando la propuesta más creativa y funcional se llevará el gran premio del primer CLX Tech Talent en Venezuela.

Premios para el ganador del CLX Tech Talent

El colegio ganador recibirá 20 computadoras CLX NUC de última generación y la instalación de una antena Starlink para garantizar internet satelital de alta velocidad en todo el plantel.

Asimismo, el premio incluye un trofeo para la institución ganadora y medallas para cada participante del proyecto.

“No necesitas ser experto. Necesitas una idea. La tecnología es la herramienta, pero el cambio lo haces tú”, puntualizó Nasar Dagga, CEO de la CLX Group.

CLX Group en Venezuela

De la mano de su CEO Nasar Ramadan Dagga, CLX Group se ha convertido en un símbolo de innovación en todo el territorio venezolano, impulsando la tecnología desde hace más de 12 años en Venezuela.

A través de sus marcas, CLX Samsung, Multimax, XIO Store y HONOR Store, CLX sigue demostrando su compromiso, reafirmándose como la empresa tecnológica más grande del país, con más de 400 marcas entre las que se destacan: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Frigilux, Kucce, GPlus, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y JVC.

Por su parte, a través de la Fundación CLX, el corporativo se ha convertido en una plataforma para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, a través de iniciativas diseñadas para desarrollar el talento deportivo, artístico, así como apoyar a las instituciones de salud en todo el país.

¿Estás listo para el desafío? Toda la información, bases del concurso y detalles de registro están disponibles a través del portal oficial https://clxtechtalent.com/. Descubre más sobre el CLX Group a través de la página web www.clx-group.com y no te olvides de seguir la cuenta oficial de Instagram @clx.group, donde podrás conocer más sobre las empresas que conforman el grupo empresarial fundado por Nasar Dagga.