¡CLX Samsung traerá el futuro del Unpacked 2026! Explora los Galaxy Z Fold8, Z Flip8 y los nuevos Galaxy Glasses con IA

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El esperado segundo Galaxy Unpacked de este 2026 paralizó al mundo tecnológico con lo último en innovación de Samsung: la serie de teléfonos plegables Galaxy Z (Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8), los modernos Galaxy Watch Ultra 2 y Watch 9 así como el debut de los Galaxy Glasses ¿Estás preparado para conocer lo nuevo del Galaxy Unpacked con CLX Samsung?

Llevando de primera mano los avances más disruptivos en tecnología surcoreana a todo el país, CLX Samsung, Official Partner de Samsung en Venezuela, vivió el lanzamiento de una nueva generación de smartphones que muy pronto redefinirán la productividad, la creatividad y la conectividad en su llegada al país, aseguró Nasar Dagga, CEO de CLX Group.

“Como distribuidores oficiales de Samsung desde hace más de 12 años en Venezuela, para nosotros es motivo de orgullo mantener a nuestro país a la última vanguardia tecnológica. Este último Galaxy Unpacked nos ha demostrado que la tecnología no solo evolucionó, sino que ahora se adapta mucho más fácil al día a día” afirmó el empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad.

En este sentido, el presidente de CLX Samsung anunció que muy pronto llegarán a Venezuela las últimas novedades del Galaxy Unpacked 2026, disponibles en las más de 12 tiendas de la marca a nivel nacional. Encuentra todos los detalles de este lanzamiento a través de la cuenta oficial en Instagram, @clx_latin, así como su página oficial www.clxlatin.com.

Lo nuevo del Galaxy Unpacked

La presentación tuvo lugar la mañana de este miércoles 22 de julio en Londres, en donde Samsung dio a conocer su visión sobre la Inteligencia Artificial Autónoma (Agentic AI). Tomando los smartphones como el centro de la vida digital, la marca lo convirtió en la base de un ecosistema Galaxy que ahora funciona como un asistente proactivo, capaz de entender el contexto del usuario, planificar y resolver tareas complejas de forma automática.

“Tu teléfono puede ayudarte a integrar todo, y con el ecosistema Galaxy conectado, la experiencia de IA se extiende sin interrupciones desde tu teléfono hasta tu muñeca y al televisor de tu sala, y pronto incluso más allá de la pantalla con nuestros lentes de IA” expresó TM Roh, presidente y director ejecutivo de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics.

Galaxy Z Fold8 y Fold8 Ultra

Diseñado para ajustarse a la perfección a la rutina del usuario, el nuevo Galaxy Z Fold8 se posiciona como el plegable más liviano de la historia de Samsung. Con un peso de tan solo 201 gramos, este equipo cuenta con un procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 adaptado especialmente para Galaxy; asimismo, cuenta con una batería de 4.800 mAh y la innovadora estructura Flex Titanium, ofreciéndo una mayor capacidad para absorber impactos.

En el apartado fotográfico, en su modelo estándar, el Galaxy Z Fold8 incorpora cámaras dobles de 50MP, Grabación Dual, así como la función My FanCam impulsada por IA, que activa el seguimiento automático de sujetos.

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 Ultra eleva el estándar al siguiente nivel de exigencia, convirtiéndose en el modelo más delgado jamás creado en la línea Z Fold gracias a una superficie de apenas 4,1 mm de grosor al desplegarse.

Pensado para creado especialmente para creadores de contenido y profesionales, este smartphone integra un sistema de cámara de grado profesional con sensor principal de 200 MP con HDR, lente ultra gran angular de 50MP, tecnología Nightography perfeccionada y grabación de vídeo en 8K mediante el códec APV con controles cinematográficos Cine LUT.

Para respaldar esta potencia, el equipo cuenta con una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45W de doble vía, además de una avanzada estructura de enfriamiento de grafito expandido.

Galaxy Z Flip8: Estilo, flexibilidad e IA nativa

Para quienes buscan un dispositivo tan dinámico y expresivo como su estilo de vida, el nuevo Galaxy Z Flip8 redefine la experiencia de la serie Flip con un diseño ultrasólido de tan solo 180 gramos y 6,1 mm de grosor.

Su pantalla exterior FlexWindow evoluciona para convertirse en una interfaz nativa de Inteligencia Artificial mediante Now Brief, permitiendo acceder a información clave, resúmenes oportunos y acciones inmediatas en menos pasos sin necesidad de desplegar el teléfono.

Este dispositivo cuenta con un sistema de cámara de 50MP con motor ProVisual Engine, con el que eleva la captura de los icónicos selfies a través su función FlexCam al incorporar herramientas como el agarre estilo videocámara con control de zoom, Super Steady con bloqueo horizontal, así como el FlipShot para selfies de espejo personalizadas.

Además, integra la potencia de Gemini Intelligence, permitiendo automatizar tareas avanzadas en más de 40 aplicaciones compatibles mediante comandos de voz o el botón lateral.

Inteligencia Artificial y máxima privacidad

En cuanto a las funciones con Inteligencia Artificial, la nueva serie Galaxy Z establece la pauta para la próxima generación de IA móvil de Samsung. Con este dispositivo, se anunciaron funciones como Now Nudge, con los que la IA identifica planes dentro de una conversación y sugiere los siguientes pasos (como revisar la agenda o guardar una ubicación).

Asimismo, la herramienta Gemini Notebook facilita la organización de notas, imágenes y documentos en un espacio de trabajo integrado.

Toda esta experiencia tecnológica se encuentra protegida por la arquitectura de seguridad multicapa Samsung Knox, que integra Personal Data Engine (PDE), protección encriptada KEEP y Knox Vault. Además, con el nuevo sistema operativo One UI 9, los usuarios disponen de un panel de actividad del asistente de IA para monitorear y gestionar con absoluta transparencia el uso de sus datos personales.

La nueva línea Galaxy Z estará disponible en una paleta de colores que incluye Graphite y Cream, así como tonos exclusivos como el Violet Shadow para el Fold8 Ultra, Lavender para el Fold8 y Pink para el Flip8.

“La llegada de la nueva línea Galaxy Z reafirma cómo la tecnología puede transformar nuestra vida diaria en una experiencia mucho más simple, productiva y conectada. Desde CLX Samsung nos preparamos para recibir muy pronto estos increíbles dispositivos, para que así las familias venezolanas puedan disfrutar de la máxima desde casa”, concluyó Nasar Ramadan Dagga.

Los nuevos Galaxy Glasses

Desarrolladas en alianza con Google sobre la plataforma Android XR e integrando la tecnología de Gemini, Samsung dio un paso histórico al presentar sus nuevos Galaxy Glasses durante el Galaxy Unpacked 2026.

Con un diseño liviano, elegante y con estilos de montura diseñados en colaboración con las firmas de moda Gentle Monster y Warby Parker, se trata de lentes pensados para el uso cotidiano. Su objetivo central es ofrecer una experiencia proactiva y totalmente manos libres que facilite las rutinas diarias, sin interrumpir tu conexión con el entorno.

Este dispositivo cuenta con una cámara integrada, procesador Snapdragon AR1 Gen1 y una batería que ofrece hasta 9 horas. Asimismo, con los Galaxy Glasses no solo podrás traducir conversaciones en tiempo real, sino resumir mensajes, recordar datos visuales clave (como notas o pizarras) y tener una guía de acuerdo con tu ubicación, todo mediante sencillos comandos de voz o gestos.

Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9

Como parte de las novedades presentadas durante este Galaxy Unpacked, Samsung anunció los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9. Marcando una nueva era en el monitoreo de la salud impulsado por Inteligencia Artificial, estos equipos incorporan un procesador Snapdragon Wear Elite.

Gracias a sus sensores avanzados y algoritmos de IA, los relojes transforman datos biométricos complejos en recomendaciones personalizadas sobre el sueño, la salud cardiovascular, el rendimiento físico e incluso la detección de apnea del sueño, impulsando la transición hacia un cuidado preventivo y proactivo de la salud.

Mientras el Galaxy Watch9 está enfocado en el bienestar diario con un chasis de aluminio ligero y elegante, el Galaxy Watch Ultra2 está diseñado para deportes extremos y rendimiento de alto nivel.

Sobre CLX Samsung

Desde hace más de 12 años, CLX Samsung y su presidente, Nasar Dagga Mujamad, continúan apostando por las mayores innovaciones del mundo, de la mano de Samsung Electronics, ofreciendo la máxima experiencia tecnológica en teléfonos y dispositivos inteligentes, equipos de audio, electrodomésticos, así como artículos para el hogar; impulsando el mercado venezolano con la tecnología que se merece.

Descubre los últimos avances de Samsung que llegan a Venezuela a través del portal oficial de CLX Samsung, www.clxlatin.com, así como en redes sociales a través del usuario @clx_latin, con publicaciones diarias sobre las mejores promociones y eventos imperdibles de la empresa surcoreana líder en electrónica de consumo.

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