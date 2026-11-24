La multimarca más grande del país inició su Black Week 2026 con una selección especial de precios, sorpresas y promociones en todo para el hogar, electrodomésticos, innovación, tecnología, muebles, lencería y juguetería.

El empresario carabobeño Nasar Ramadan Dagga Mujamad informó que el Black Week 2026 se encuentra activo en MultiMax desde este lunes 23 de noviembre y permanecerá vigente hasta el domingo 29 en todas las tiendas del país. De igual forma, el CEO de MultiMax y CLX Group destacó que la Venta Nocturna de Black Friday se celebrará este jueves 26 de noviembre a partir de las 7:00 p. m.

“¡Venezuela vuelve a ser protagonista del Black Week de MultiMax! Desde hace 7 años, la multimarca ha transformado esta celebración previa al Black Friday en una tradición esperada por millones de familias en el país, quienes confían en nuestras ofertas para renovar sus hogares con la última innovación, vanguardia tecnológica y precios insuperables”, expresó Nasar Dagga.

Los visitantes que aprovechen la jornada para adelantar sus compras navideñas y renovar sus espacios podrán encontrar un amplio catálogo de productos a precios especiales de marcas increíbles como: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Starlink, Frigilux, Kucce, GPlus, Tesla, Electrolux, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire, y muchas más.

Black Week: Precios especiales, una semana entera

¿Preparado para vivir la venta nocturna más épica del año en MultiMax? Durante siete días continuos, los visitantes de las distintas sedes de MultiMax vivirán una experiencia de compra única, con promociones especiales en neveras y equipos de refrigeración, lavadoras y secadoras, televisores LED, Smart TV y UHD 4K, cocinas, aspiradoras, batidoras, triciclos y una amplia variedad de productos para toda la familia.

Los modernos televisores FHD QLED Smart de 40’’ de JVC, así como los modelos Smart HD de 32’’ de la marca Westinghouse, se suman a la lista de ofertas como las alternativas más novedosas en pantallas, brindando una calidad audiovisual increíble con colores vibrantes y máximo contraste para disfrutar de tus series y películas favoritas.

Por su parte, quienes deseen optimizar el área de lavado encontrarán a Condesa y su combo de lavadora y secadora de carga frontal de 12 kg, ideal para combinar capacidad y ahorro de espacio.

En el área de cocina, los fanáticos de la gastronomía y preparar recetas deliciosas encontrarán en MultiMax los mejores equipos de Kucce, Daewoo y Condesa, con electrodomésticos diseñados para elaborar sus platillos favoritos en pocos minutos de forma práctica y rápida, destacando licuadoras, robots de cocina, microondas, parrilleras de panini y mucho más.

Venta nocturna Black Friday 2026

Este jueves 26 de noviembre, MultiMax activa sus precios más esperados con el inicio oficial de la Venta Nocturna por el Black Friday 2026 de la multimarca. Ese día, a las 5:00 p. m., las sucursales cerrarán brevemente sus puertas para renovar sus pisos de venta con una selección única de promociones, nuevos precios y mayor disponibilidad de inventario.

La venta nocturna iniciará a las 7:00 p. m. recibiendo al público de MultiMax con grandes sorpresas y precios irrepetibles, vigentes únicamente hasta el cierre de las tiendas. Estos beneficios especiales se mantendrán durante el transcurso de la noche; una vez concluida la jornada, se retomarán los descuentos habituales del Black Week en las tiendas de MultiMax.

Además, mientras ocurre el Black Friday 2026 en MultiMax Valencia, los asistentes disfrutarán del inicio oficial de la temporada decembrina con el tradicional encendido del árbol de Navidad en MultiMax Valencia, un espectáculo lleno de luz, música en vivo y entretenimiento familiar que iluminará la Av. Bolívar Norte de la capital carabobeña.

¡MultiMax, las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con 7 años impulsando la vanguardia tecnológica en el mercado venezolano, MultiMax reafirma su liderazgo al acercar innovación, variedad y respaldo a millones de hogares bajo la visión estratégica de su CEO, Nasar Ramadan Dagga.

Para consultar el catálogo de la Venta Nocturna Black Week 2026 y conocer todos los detalles de la venta nocturna, ingresa al portal web oficial www.multimax.com.ve o sigue la cuenta oficial en Instagram @multimax, donde se publican diariamente las novedades, próximas aperturas y promociones de la multimarca.

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