¿Cómo regresar a Venezuela con el pasaporte vencido? Saime detalla los requisitos para el salvoconducto

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Los venezolanos en el exterior con pasaporte vencido o extraviado tienen la opción de regresar a Venezuela mediante un trámite rápido.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó en su cuenta oficial de Instagram sobre la disponibilidad del Documento de Viaje o salvoconducto para permitir el retorno al país.

Esta opción facilita el proceso de solicitud incluso si el ciudadano no tiene el pasaporte físico en su poder. El organismo busca agilizar los trámites para las personas que necesitan volver al territorio nacional de forma directa.

Pasos para solicitar el salvoconducto para regresar a Venezuela

Para tramitar el Documento de Viaje, el usuario debe entrar a la página oficial de la Cancillería. Luego, debe seleccionar la sección de Documentos de Viaje y seguir los pasos indicados en la plataforma.

La gestión aplica para quienes sufrieron la pérdida de su documento o lo tienen vencido. El portal procesa la información necesaria para emitir la autorización de viaje.

Condiciones del documento de viaje y trámite de pasaporte en el Saime

El salvoconducto autoriza únicamente el ingreso a Venezuela. Este documento no reemplaza al pasaporte regular ni sirve para viajar hacia otros países.

Una vez dentro del país, el ciudadano debe ingresar al portal oficial del Saime para solicitar la cita de renovación de su pasaporte y actualizar sus datos de identidad.

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