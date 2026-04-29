Conoce la app para comprar y recargar bombonas de gas en Caracas: así funciona

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La Alcaldía de Caracas, a través de la empresa Gas Caribe, ha dado un paso en la digitalización de los servicios públicos.

La nueva aplicación móvil no solo busca agilizar el despacho, sino también los intermediarios que solían retrasar la llegada del cilindro a los hogares.

¿Qué puedes gestionar desde la App?

La plataforma está diseñada para tres funciones críticas que antes requerían trámites presenciales o llamadas inciertas:

Compra de Cilindros: Puedes solicitar la adquisición de bombonas nuevas de 10 kg, 18 kg y 43 kg .

Puedes solicitar la adquisición de bombonas nuevas de . Recargas Programadas: El llenado tiene un costo base de $1 (o su equivalente en bolívares según la tasa vigente).

Seguimiento en Tiempo Real: Puedes monitorear el estatus de tu pedido desde que sale de la planta hasta que el transporte (camiones o trimotos) llega a tu casa o local comercial.

¿Cómo descargarla e instalarla?

Para asegurar que descargas la versión oficial y segura, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial: Ve a gascaribe.com.ve. Descarga el APK: La aplicación está disponible principalmente para dispositivos Android. Busca el botón de descarga directa en el portal Registro: Deberás ingresar tus datos personales y la dirección exacta de tu residencia para que el sistema te asigne a la Tienda Comunal más cercana.

¿Dónde está funcionando ya?

El despliegue se está realizando por parroquias mediante las nuevas "Tiendas de Gas Comunales". Hasta ahora, el servicio está activo en:

San José (Cotiza): Atendiendo a más de 49 mil personas (ubicada frente al hospital Francisco Rísquez).

Atendiendo a más de 49 mil personas (ubicada frente al hospital Francisco Rísquez). San Bernardino

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