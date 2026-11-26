La tarde de este 26 de noviembre, la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC) informó a la ciudadanía que, se encuentran trabajando en la subestación Coche para restablecer el servicio eléctrico a la brevedad posible.

A través de un comunicado, el ente detalló que se efectúan maniobras de traspaso de carga en distribución para reincorporar el suministro eléctrico de manera progresiva a los sectores aefctados.

COMUNICADO

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) informan a los usuarios del municipio Libertador del Distrito Capital que nuestra fuerza trabajadora se encuentra desplegada en la subestación Coche atendiendo una falla en la barra principal y los bajantes asociados al circuito A1, en la barra 1 de 12,4 kV.

​En estos momentos se efectúan maniobras de traspaso de carga en distribución para reincorporar el suministro eléctrico de manera progresiva a los sectores donde se ha interrumpido el servicio debido a esta avería.

​El personal técnico y operativo de CORPOELEC trabaja de forma ininterrumpida para solventar la eventualidad a la brevedad posible y restituir el servicio eléctrico en los sectores Ciudad Turmerito, Coche, Cochecito, barrio Copey, La Mariposa, urbanización Delgado Chalbaud, Fuerte Tiuna, Turmerito, La Rinconada, Las Mayas, Santa Eduviges, Tazón, veredas de Coche, urbanización Alberto Ravell, barrio Bruzual, Cerro Grande, Coracrevi, barrio La Montañita, Las Malvinas, Longaray, barrio Los Aguacaticos, barrio Los 70, barrio Los Cardones, San Andrés, Los Jardines de El Valle, Gran Mariscal de Ayacucho, barrio Nuevo Vengas, Radio Valle, San Antonio, San Pedro, Vista Alegre, barrio Zamora y sector El Calvario.

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CORPOELEC agradece la comprensión de la ciudadanía mientras se efectúan estos trabajos en la red.

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