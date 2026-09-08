Telecomunicaciones

Costo de una línea Movistar al 8 de septiembre: montos y planes disponibles

Por Robert Lobo
Martes, 08 de septiembre de 2026 a las 01:29 pm
Costo de una línea Movistar al 8 de septiembre: montos y planes disponibles

Movistar, empresa de telecomunicaciones líder en el mercado venezolano, informó el costo para la activación de sus líneas con sus respectivos planes de datos.

"Adquiere la en cualquiera de nuestros canales de atención Centros de Servicio, Agentes Autorizados o Tienda en linea Movistar. Con el Plan Movistar Plus de tu preferencia", expresó la empresa a través de sus redes sociales.

Precio de una línea prepago con el Plan Movistar Plus 4GB: desde Bs. 4.400

Resto de precios con otros planes:

  • Plan Movistar Plus 6GB: Bs 6.000
  • Plan Movistar Plus 10GB: Bs 9.600
  • Plan Movistar Plus 25GB: Bs 15.300

Los usuarios pueden acudir a los centros de servicio o agentes autorizados Movistar para la adquisición de líneas.

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