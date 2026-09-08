Costo de una línea Movistar al 8 de septiembre: montos y planes disponibles

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Movistar, empresa de telecomunicaciones líder en el mercado venezolano, informó el costo para la activación de sus líneas con sus respectivos planes de datos.

"Adquiere la en cualquiera de nuestros canales de atención Centros de Servicio, Agentes Autorizados o Tienda en linea Movistar. Con el Plan Movistar Plus de tu preferencia", expresó la empresa a través de sus redes sociales.

Precio de una línea prepago con el Plan Movistar Plus 4GB: desde Bs. 4.400

Resto de precios con otros planes:

Plan Movistar Plus 6GB: Bs 6.000

Plan Movistar Plus 10GB: Bs 9.600

Plan Movistar Plus 25GB: Bs 15.300

Los usuarios pueden acudir a los centros de servicio o agentes autorizados Movistar para la adquisición de líneas.

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