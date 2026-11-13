Credifácil Banco Mercantil: así puedes financiar compras en comercios hasta por seis meses sin tocar el límite de tu tarjeta

El Banco Mercantil mantiene activa en su portafolio financiero la herramienta Credifácil, una línea de crédito paralela diseñada exclusivamente para los titulares de tarjetas de crédito de la institución bancaria en Venezuela.

Credifácil permite a los clientes financiar sus compras directamente en comercios afiliados en plazos que van desde uno hasta seis meses, sin consumir ni afectar el límite disponible habitual de su tarjeta de crédito.

A diferencia de otras modalidades de financiamiento de la misma entidad, como el servicio Préstame, que otorga liquidez en efectivo directamente en cuenta, esta línea paralela opera de manera específica al momento de realizar consumos comerciales, lo que ofrece margen de pago fraccionado a los usuarios.

Según reportes de clientes y analistas del sector como FintechCCS, esta modalidad funciona como un relanzamiento del tradicional producto de financiamiento paralelo de la entidad.

Asimismo, usuarios señalan que el beneficio viene asociado directamente a las tarjetas de crédito elegibles según la evaluación crediticia de cada cliente, por lo que no requiere una solicitud de activación independiente por parte del tarjetahabiente.

Quienes deseen verificar la disponibilidad de esta línea paralela o consultar las condiciones vigentes de financiamiento pueden revisar los canales digitales oficiales de Mercantil Banco o su estado de cuenta correspondiente.

En su página web, Mercantil explica que Credifácil es la solución perfecta para embellecer el hogar u oficina.

Además, agrega que los usuarios podrán adquirir línea blanca, línea marrón, computadoras, viajar y mucho más, sin afectar el límite de tu tarjeta. Disfruta de la comodidad y flexibilidad que mereces.

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