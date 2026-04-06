Daka se une a Cashea: solo en estas tres sucursales ofrecerán por ahora el beneficio

Suscríbete a nuestros canales

Daka, reconocida tienda de electrodomésticos y artículos para el hogar con 20 sucursales en todo el país, se unió a la plataforma de compras por cuotas Cashea.

Según lo informado por el periodista Nelin Escalante, a partir de este mes de abril los usuarios de Cashea podrán equipar su hogar con tecnología y línea blanca de alta gama bajo el modelo de "compre ahora y pague después".

Solo en tres sucursales por ahora

De momento, y como parte de un plan piloto, Daka aceptará Cashea como forma de pago solo en tres de sus sucursales: Av. San Martín (Caracas); Naguanagua y la Zona Industrial, sede de Branger (Valencia).

Se espera que dentro de dos semanas aproximadamente, el resto de las sucursales de la cadena en todo el país cuenten con Cashea.

Para aprovechar el beneficio, los compradores solo necesitan:

Tener la aplicación Cashea activa con línea de crédito disponible.

Presentar su cédula de identidad laminada.

Acudir a las cajas identificadas con el logo de la aplicación.

Visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube