Daycohost participó el pasado jueves 12 en el ConnecTech Summit organizado por Celeritech, que puso de relieve la necesidad de actualizar las plataformas tecnológicas de las empresas para adecuarse a un entorno económico en crecimiento.

En su mensaje de apertura del evento, el Presidente de Daycohost, Rafael Rey afirmó que Venezuela sigue siendo un centro de talento impresionante. y que una mayor convergencia entre los diferentes actores permitirá obtener los mejores resultados.

«Daycohost no solo quiere ofrecer la oportunidad de que disfruten de sus servicios de colocación y nube, y enriquecerlo con todos los aspectos de seguridad, gestión de datos, y otros servicios profesionales, sino que además quiere facilitar que las empresas integrantes de ese ecosistema puedan compartir economía de escala con muchas otras empresas en todos los ámbitos posibles», expresó.

José Serrano, Director de Arquitectura y Proyectos de Daycohost, estuvo a cargo de la ponencia inaugural del evento, que tituló «Tu nube. Tus clientes. Tu control. Caso práctico de Virtual Private Cloud con Daycohost».

El ejecutivo destacó que las empresas ya no se preguntan si deben migrar a la nube, sino con quién deben hacerlo. «La motivación principal de las empresas para plantearse esta migración está en las expectativas de que el país va a cambiar, que va a tener un crecimiento entre el 6,7 y el 15,7 por ciento estimado para el año que viene» aseveró Serrano.

En medio de estos planes de adecuación acelerada, señala Serrano, muchas empresas con gran acceso a capital se ven enfrentadas al dilema de construir un datacenter, o de alquilar servicios de nube a grandes empresas como AWS, Azure, IBM o Google.

«En vez de desplegar sus datos fuera del país, las empresas tienen la alternativa de habilitar sus soluciones en una plataforma local, diseñada para que muchos clientes lancen sus soluciones y desarrollen sus innovaciones», afirmó el especialista.

Una red privada virtual o VPC por sus siglas en inglés, es simplemente un entorno de nube que puede ser desplegado como se haría con un datacenter propio, pero contratado en moneda local. Dentro de este esquema, Serrano resalta que se paga por uso, y que cuando ya la empresa no lo requiere, lo puede desactivar.

Autoservicio real

Esta flexibilidad permite que haya empresas que pueden ofrecer servicios de nube a otras y administrar todo su entorno a través de una VPC. «Esa empresa de servicios, al tener capacidades contratadas, tiene certidumbre de sus gastos, no tiene sorpresas» afirma el especialista, y explica que en el caso de contrataciones de servicios de nube fuera del país, hay errores de operación que resultan muy costosos.

En el caso de la contratación local, las empresas tienen el control total sobre sus datos. «En este caso no, las empresas tienen su presupuesto, unas capacidades contratadas que se pagan mensualmente, y que se administran en función de las necesidades de esas empresas».

Con la arquitectura de esta solución, según explica Serrano, toda la infraestructura subyacente la capa física, los generadores, los sistemas de respaldo eléctrico, la seguridad perimetral, la seguridad lógica, todos los elementos de la red son suministrados por Daycohost, y el cliente no se tiene que ocupar de nada. «El aliado de Daycohost contrata el servicio de VPC y sobre este despliega diferentes máquinas virtuales o entornos privados en donde puede administrar su diferentes soluciones».

En materia de seguridad, las VPC permiten habilitar ambientes en paralelo para recuperación en caso de desastres. Por ejemplo, si una empresa tiene su site principal en Caracas donde está corriendo la parte transaccional, se puede habilitar un lugar de recuperación en Valencia, con replicación sincrónica en cada uno de ellos. «Podemos habilitar la arquitectura en alta disponibilidad con balanceadores geográficos que permiten que el cliente final no perciba ninguna caída porque están mapeados en un balanceador global y están replicando sincrónicamente entre cada uno de ellos».

Otra posibilidad para atender casos donde ya hay despliegues previos en nubes públicas está en la nube híbrida de Daycohost (DaycoCloud). Serrano explicó que esta combina la infraestructura privada local en Venezuela con nubes públicas globales como AWS, Azure o IBM Cloud. Este modelo ofrece baja latencia, seguridad certificada y soberanía de datos, uniendo escalabilidad con control operativo para cargas críticas.

En colaboración con: Froilan Fernández.

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