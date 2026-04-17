Deliveries dejan las calles de Texas por temor al ICE: cuáles opciones buscan para trabajar?

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El sector del delivery en ciudades como Dallas y Houston enfrenta una fuga de trabajadores ante el incremento de operativos migratorios. Los repartidores han optado por dejar de circular en las calles para evitar los controles viales constantes, trasladando su fuerza laboral hacia entornos protegidos. Esta búsqueda de nuevas opciones de empleo responde a la necesidad de mantener ingresos económicos sin la vulnerabilidad que implica el desplazamiento continuo en vehículos por las principales avenidas del estado.

¿Qué opciones buscan para trabajar?

Ante la exposición que representa el delivery, los ex conductores están priorizando empleos en centros de distribución y depósitos logísticos. Estas instalaciones permiten trabajar bajo techo y lejos de la visibilidad de las patrullas en la vía pública. Además de los almacenes, existe una demanda creciente por puestos en cocinas de restaurantes, servicios de limpieza industrial y áreas de mantenimiento de edificios, donde el flujo de personas es controlado y se reduce el riesgo de interceptaciones fortuitas.

Otra alternativa que ha ganado terreno entre quienes dejan el delivery es la industria de la construcción y remodelación de interiores. Muchos trabajadores prefieren incorporarse a cuadrillas en obras específicas donde los horarios son fijos y la ubicación es estática durante semanas o meses. Este cambio no solo busca seguridad frente a los operativos de ICE, sino también escapar de la inestabilidad de los algoritmos de las aplicaciones, optando por pagos semanales fijos que brindan mayor previsibilidad financiera.

El impacto de la exposición vial

La decisión de abandonar el delivery se fundamenta en que el trabajo de reparto obliga a pasar hasta 10 horas diarias al volante. Los conductores señalan que cualquier infracción menor o retén rutinario puede derivar en una revisión de estatus migratorio. Al mudarse a trabajos en lugares cerrados o de difícil acceso para el público general, los trabajadores consideran que minimizan el contacto con las autoridades federales, priorizando la seguridad personal sobre la flexibilidad horaria que ofrecían las plataformas digitales.

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