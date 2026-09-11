Denuncian irregularidades en el centro de nefrología Hugo Chávez: directivo aclara la situación

Un grupo de pacientes renales, denunció este viernes algunas irregularidades que aseguran están ocurriendo en el Centro de Nefrología Hugo Chávez, ubicado en la urbanizacion San Bernardino de Caracas.

Luis Navas, paciente renal que acude frecuentemente a este centro assistencial, detalló que, el área de diálisis (sala 1) no cuenta con aire acondicionado, así como tampoco hay agua en los lavamanos. Asimismo, piden que se regularice la entrega de medicamentos de altos costos, ya que aseguran que no tienen los recursos para pagar hasta $70 por estas medicinas vitales para sus tratamientos.

"Necesitamos la presencia de las autoridades competentes, hay pacientes que han muerto por infección en el cateter, se están infectando los cateter, se les ponen los tratamientos contaminados y mueren, algo está pasando", indicó Navas.

Por último, denunció la falta de personal médico en este centro de salud, así como las constantes fallas en la electricidad. "Necesitamos nefrólogos en los dos turnos, tenemos un doctor pero no hay nefrólogos. Necesitamos plantas eléctricas funcionales, se ha ido la luz de forma consecutiva y los sistemas de sangre fallan".

Centro de Nefrología aclara la situación

Ante la manifestación de los pacientes, la administradora del centro asistencial, Bianca Villegas, ofreció declaraciones a nuestro equipo reporteril para dar su versión de la situación.

Aseguró que, ya se encuentran planificando la recuperación del aire acondicionado dañado desde hace dos meses. Villegas, señala que algunos de los exámenes (paratormona) que están exigiendo los pacientes, no se hacen en el Centro Nefrológico Hugo Chávez pues no cuentan con esos equipos médicos, por lo que deben acudir a otros centros asistenciales.

"El día de hoy ya se apersonó un ingeniero para indicarnos que se va a enviar un personal para evaluar la situación con los aires acondicionados y poner respiraderos a las máquinas y así evitar los malos olores", detalló.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube