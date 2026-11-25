José Luis Trocel, coordinador del Comité Intergremial del Transporte, desmintió que para el 1 de diciembre vaya a aplicarse un alza del pasaje urbano a 0,40 dólares. Información que ha circulado en redes sociales en las últimas horas.

"No es cierto", afirmó durante una entrevista tras difundirse esa versión en distintos portales digitales. Aunque, el dirigente señaló que el sector evalúa un posible ajuste en el costo del boleto, pero por debajo de ese monto.

Aumento está siendo discutido

"El 1 de diciembre nosotros ajustamos, no sabemos si es a 0,25, 0,30, 0,35; se está haciendo una consulta a nivel nacional, pero no es 0,40", declaró.

En ese sentido, Trocel indicó que la tarifa podría ubicarse en 0,35 dólares, pero aclaró que el gremio definirá una cifra concreta al cierre de esta semana.

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