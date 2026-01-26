¿Dónde entregarán comida gratis en Nueva York esta semana?: conoce los horarios

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York sigue trabajando arduamente para combatir la inseguridad alimentaria a través de una sólida red de asistencia.

Si estás en la Gran Manzana entre el 26 y el 29 de enero de 2026, encontrarás varios puntos oficiales y organizaciones comunitarias que ofrecen alimentos de manera gratuita.

A continuación, te presentamos las opciones disponibles y los requisitos para acceder a estos beneficios, basados en información del Departamento de Servicios Sociales (DSS) y organizaciones como Food Bank For New York City.

¿Dónde y cuándo conseguir comida gratis en Nueva York?

La ciudad tiene varias maneras de ayudarte a conseguir alimentos, desde deliciosas comidas calientes listas para disfrutar hasta despensas con productos para que cocines en casa.

Puntos de distribución en Manhattan

En el corazón de la ciudad, varias iglesias y centros de asistencia han establecido horarios fijos para la entrega de alimentos:

Iglesia Bautista de Convent Avenue: Ubicada en 425 W 144th St, NY 10031. Atiende los lunes a las 9:00 hs. Para consultas, disponen del teléfono (646) 698-5102.

Iglesia Riverside (Despensa de alimentos): Situada en 91 Claremont Ave, NY 10027. La entrega se realiza los miércoles a las 9:00 hs. Teléfono: (212) 870-6733.

Campaña del Lado Oeste Contra el Hambre (West Side Campaign Against Hunger): Se encuentra en 263 W 86th St, NY 10024. Su horario de asistencia es los miércoles a las 9:00 hs. Teléfono: (212) 362-3662.

Centros de asistencia en el Bronx

El Bronx cuenta con puntos estratégicos para la distribución de suministros básicos durante esta semana:

Iglesia de San Nicolás de Tolentino: Localizada en 2345 University Ave, Bronx, NY 10468. Atiende los martes a las 9:00 hs. Teléfono: (718) 295-6800.

Despensa de Alimentos Pan de Vida: Aunque su fuerte es el fin de semana, operan en 1104 Elder Ave, Bronx, NY 10472.

Ubicaciones y horarios en Brooklyn

Brooklyn presenta una de las redes más extensas para la distribución de alimentos gratuitos:

ICNA Relief USA: Ofrece ayuda los lunes a las 12:00 hs en 273 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235. Teléfono: (718) 658-2028.

S.D.A. Horeb (Servicios Comunitarios): Atiende los martes a las 10:00 hs en 520 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11225. Teléfono: (718) 778-7373.

Immanuel Primera Iglesia Metodista Unida: Brinda apoyo los martes a las 13:00 hs en 424 Dean St, Brooklyn, NY 11217. Teléfono: (718) 624-3300.

LifeBridgeNY / BKPantry: Ubicada en 1895 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210. Atienden los miércoles a las 10:00 hs. Teléfono: (718) 233-5004.

Grant House Unity Corporation: Situada en 2046 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234. Reciben a los vecinos los miércoles a las 11:00 hs. Teléfono: (631) 652-3700.

Recursos adicionales en Queens

Food Sharing Program (Flushing): Brinda asistencia los jueves a las 10:00 hs en 38-24 149th St, Flushing, NY 11354.

