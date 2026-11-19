Dos reconocidas cadenas de supermercados abren nuevas sedes en la ciudad de Caracas, en medio del crecimiento de ese sector en el país.

Este jueves 19 de noviembre, la cadena Vive Express inaugura una sucursal en la Calle Caurimare de Colinas de Bello Monte, municipio Baruta.

En virtud de la inauguración, contarán con ofertas del 19 al 30 de noviembre.

Por otra parte, Páramo Express también abrirá en los próximos días una nueva sede en el sótano del Traki de la avenida Casanova, al lado del centro comercial El Recreo.

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