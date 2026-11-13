El Bloque DEARMAS se prepara para un 2027 de transformación, innovación y celebración de hitos históricos

El Bloque DEARMAS celebró su preventa 2027, la compañía encara el año 2027 con una visión de renacer, consolidación y una fuerte apuesta por la transformación digital, tras superar un retador año 2026.

El presidente ejecutivo del Bloque DEARMAS, Daniel De Armas, explicó que este año ha sido de transformaciones. “Los sucesos del 3 de enero nos obligaron, en el mejor de los sentidos, a activarnos, como todas las empresas, a despertarnos del modo de resiliencia.”, expresó.

Benjamín De Armas, vicepresidente ejecutivo de la compañía, describió que el año en curso “estuvo marcado por un arranque un poco turbulento y el impacto de un doblete sísmico que trajo consigo importantes retos comerciales y financieros”.

El evento se celebró en los espacios de Área 58 en Parque Cerro Verde. El vicepresidente comercial de la empresa, Martín De Armas Jr., comentó que “el local es totalmente atípico para un medio de comunicación, pero es lo que buscamos para el año que viene. Tener mejores experiencias para el público joven que nos sigue.”

Por otra parte, Daniel De Armas recordó que, en el 2026, Meridiano Televisión ha tenido grandes eventos en su programación, como la Supercopa de España, Copa del Rey, la SPB, la Liga Endesa. También se transmiten más de 50 juegos de la LVBP, y es el canal de televisión abierta que más juegos tiene en la parrilla.

Con el impulso de su alianza comercial con Invermedia, la corporación de medios se proyecta hacia el futuro con importantes novedades tecnológicas, refrescamiento de marcas y la celebración de aniversarios de gran trayectoria.

Grandes aniversarios y celebraciones

El año 2027 será un período de celebración de la trayectoria y el arraigo de sus marcas en el país, y destacan los 80 años del Bloque DEARMAS y los 30 años de Meridiano Televisión.

En el marco de estos aniversarios, se planifican más movimientos deportivos y eventos especiales, que se suman a iniciativas recientes como la Copa Meridiano en el béisbol y una carrera 10K.

Foto: Valentina Carrara

Transformación digital e inteligencia artificial

La tecnología y la adaptación a las nuevas audiencias serán pilares fundamentales para el próximo año. Se integrará de manera activa la inteligencia artificial en los portales web, medios y redes sociales del grupo para optimizar la experiencia informativa.

El presidente ejecutivo, al evaluar el panorama tecnológico y el posicionamiento de sus marcas, comentó:

“La evolución de los medios de comunicación ha sido muy agresiva año a año y ahora con la inteligencia artificial, pues va a ser aún más. Seguir concretando lo que hemos logrado con éxito, los números hablan. Meridiano se mantiene como la marca deportiva más visitada en el país”.

Foto: Valentina Carrara

En sintonía con este crecimiento, Manuel Arrechedera, director digital de Meridiano, informó que Meridiano Online registró 95 millones de vistas desde noviembre de 2025, y cuenta con 5 millones de usuarios en las plataformas digitales.

Además, la página web superó los 11 millones de usuarios, lo que consolida al medio como la referencia número uno de la información deportiva y de farándula en el país.

Asimismo, la marca Meridiano lanzará una plataforma OTT (un servicio de transmisión libre) y una aplicación móvil diseñada especialmente para que los seguidores de su página web puedan interactuar y consumir contenido de manera más dinámica.

Con estas herramientas y nuevas experiencias interactivas, se busca conquistar y penetrar en los segmentos de público más joven.

Novedades en marcas y contenido 360°

El Bloque DEARMAS potenciará su ecosistema multiplataforma con nuevos proyectos. El VP comercial destacó la ventaja competitiva de la corporación al ofrecer una cobertura integral:

“Nosotros somos la única plataforma en Venezuela 360° en varias marcas, no solo en Meridiano.” Al igual que comunicó que 2001 tendrá un noticiero dentro de Meridiano TV.

Además, resaltó la vigencia y el éxito comercial de sus productos tradicionales en papel, en especial el de la revista Gaceta Hípica, la cual vende casi 40 mil ejemplares semanales.

Meridiano Televisión continuará con una robusta oferta que incluye LVBP, baloncesto nacional y español, fútbol y fútbol americano, en especial la transmisión del Super Bowl el día de los enamorados.

Por su parte, Erys Wilfredo Alvarado, gerente de medios del BDA, comentó que la marca Ronda se consolidará en su formato 360 grados que abarca web, redes y televisión.

También se preparan más especiales de la revista Bohemia, una transformación en la marca Variedades y se potenciará la revista Too Much, líder en su segmento.

Periodismo de vanguardia con 2001

Bajo la dirección de Juan Ernesto Páez-Pumar, el Diario 2001 continuará su ruta de análisis, opinión y cobertura informativa en la calle, la economía y la política, y sumará además sorpresas en el ámbito académico.

Con el objetivo de conectar con las nuevas generaciones y aportar al desarrollo profesional, el Bloque DEARMAS explora y concreta convenios y proyectos con destacadas casas de estudio, tales como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Monteávila.

Con una propuesta competitiva de 360 grados que abarca televisión abierta, streaming, medios impresos y plataformas digitales, el Bloque DEARMAS se proyecta para el 2027 como una opción de alto alcance y engagement para los anunciantes que buscan conectar de manera efectiva con todos los targets del mercado.

“Con la inversión en las marcas de Bloque de Armas, hacemos un trabajo a tu medida y más allá.”, expresó Martín De Armas Jr.

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