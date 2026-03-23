El Farmatodo "más esperado" será inaugurado este 23 de marzo: está ubicado en Caracas

Este lunes 23 de marzo, se conoció extraoficialmente que será inaugurado una nueva sucursal de la reconocida cadena de farmacias, Farmatodo.
Esta nueva sucursal, está ubicada en la avenida Urdaneta, a pocos metros de la sede del Cicpc.
Farmatodo no solo destaca por su arquitectura innovadora, sino también por la amplia gama de servicios que ofrece.
El local es 24 horas y además es la sede más grande que se encuentra en el centro de la capital. También cuenta con estacionamiento gratis y con una fuente.
Esta iniciativa busca brindar un ambiente más cómodo y atractivo para los clientes, mejorando así su experiencia en cada visita.
Los clientes de la avenida Urdaneta podrán disfrutar de los módulos de «Auto-pago», una conveniente opción que agiliza el proceso de compra.
Con esta farmacia, la primera inaugurada en el 2024, Farmatodo crea nuevos puestos de trabajo.
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