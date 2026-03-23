El Farmatodo "más esperado" será inaugurado este 23 de marzo: está ubicado en Caracas

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Este lunes 23 de marzo, se conoció extraoficialmente que será inaugurado una nueva sucursal de la reconocida cadena de farmacias, Farmatodo.

Esta nueva sucursal, está ubicada en la avenida Urdaneta, a pocos metros de la sede del Cicpc.

Farmatodo no solo destaca por su arquitectura innovadora, sino también por la amplia gama de servicios que ofrece.

El local es 24 horas y además es la sede más grande que se encuentra en el centro de la capital. También cuenta con estacionamiento gratis y con una fuente.

Esta iniciativa busca brindar un ambiente más cómodo y atractivo para los clientes, mejorando así su experiencia en cada visita.

Los clientes de la avenida Urdaneta podrán disfrutar de los módulos de «Auto-pago», una conveniente opción que agiliza el proceso de compra.

Con esta farmacia, la primera inaugurada en el 2024, Farmatodo crea nuevos puestos de trabajo.

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