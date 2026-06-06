El INTT activa operativos especiales desde este 8 de junio: trámites y ubicaciones

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció el despliegue de dos operativos especiales orientados al Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).

Las jornadas se ejecutarán de manera simultánea en los estados Mérida y Monagas desde el próximo lunes 8 de junio hasta el viernes 19 de junio de 2026.

Esta iniciativa institucional busca facilitar de forma directa el cumplimiento estricto de los artículos 97 y 128 de la Ley de Transporte Terrestre vigente.

El INTT activa operativos especiales desde este 8 de junio

De acuerdo con el cronograma oficial del ente ministerial, las oficinas móviles y el personal técnico atenderán a los usuarios en un horario corrido comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Estado Mérida: Las unidades se apostarán en el Peaje Tucaní, específicamente dentro de las instalaciones del Punto de Atención al Ciudadano (PAC) adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Estado Monagas: El operativo estará concentrado en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) El Furrial, ubicado en el municipio Maturín.

Los transportistas y empresarios del sector de las regiones andina y oriental tendrán la facilidad de gestionar tanto la emisión del ROTC original (por primera vez) como su respectiva renovación.

El proceso tecnológico implementado por el INTT permitirá a los usuarios recibir una respuesta inmediata sobre el estatus legal al momento de consignar la documentación.

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