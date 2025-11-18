El muchacho redondo se impone en la cena navideña: la tradición se mantiene y estos son los precios

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con la tradición, la gente acompaña la cena navideña con pernil o con asado negro. Carniceros afirman que la tradición se mantiene y la gente compra la carne y congela para diciembre.

Para acompañar la cena de Noche Buena, los clientes llevan pernil o muchacho redondo para hacer el asado negro. Cada quien tiene su manera o tradición para hacer al asado.

“El pernil, la gente lo prepara, lo inyecta con vino de un día para el otro para que se concentre. El muchacho redondo, muchas personas lo hacen relleno, lo abren y le ponen sus cosas (ingredientes), su salsa, lo amarran y va para el horno”, dijo Danny Benítez, cajero del Frigorífico Excelsior JNJ 2021, ubicado en La Vega.

Refirió que las personas hacen también pollo relleno para acompañar la cena navideña. “La gente se lo lleva para el 24 y 31 de diciembre, yo lo hago relleno. La gente lo manda a deshuesar y se le deja abierto para rellenar”.

Indicó que por pernil llevan pulpa de cochino por $ 11,80 el kilo (kg); muchacho redondo por $ 11,80 el kg, pollo por $ 3,9 el kg.

Señaló que para la ocasión los clientes llevan 2,8 kg de pollo, de carne 2 kg o 2,5 kg, y de cochino 1,5 kg. “Buscan el pernil, el muchacho redondo o el pollo ahorita y lo congelan. La tradición se mantiene, aunque sea con poquito, pero lo llevan”.

El ayudante de carnicero de Inversiones Daboín 3, CA, Darío Daboín, indicó que para la cena navideña la carne que “primero busca la gente es el muchacho redondo por $ 13 el kg o pulpa de cochino por $ 11 el kg”.

Respecto a la cantidad de la compra, expresó que para una familia grande compran 2 kg y algunos 1 kg, tanto de pulpa como de muchacho redondo.

Compran y congelan para la cena navideña

Añadió que “los clientes compran ahorita y lo congelan porque en diciembre se vuelve más caro. Los que pueden hacerlo, tratan de mantener viva la tradición”.

La cajera de Inversiones Vargas Vargas 2017, ubicado en La Vega, Carolina Parra, aseguró que para acompañar la cena navideña “aquí sale más la carne para el asado, el pernil lo llevan algunos. El kilo de muchacho redondo cuesta $ 12,49; la pulpa de cochino por $ 9,79”.

Manifestó que para la cena de Noche Buena la gente suele comprar entre 3 kg o 2 kg de carne.

“Están aprovechando de comprar la carne para Navidad porque después se pondrá más caro”, afirmó.

La tradición del asado negro para la cena navideña se mantiene

Expresó que la tradición se mantiene. “La gente hace su esfuerzo para tener su carne para la cena”, afirmó.

El encargado de Comercializadora Quinta Avenida 2017 en Catia, Franklin Sánchez, indicó que la carne que más busca la gente para acompañar la cena de Navidad es muchacho redondo para hacer el asado negro.

“Lo que más buscan el muchacho redondo que cuesta $ 10,9 el kg; y se lo llevan completo, 2 kg 900 gr, es lo que pesa una pieza”, precisó.

Agregó que la gente también lleva dos o tres pechugas de pollo para hacer la ensalada de gallina como para seis personas.

Carnicerías trabajan con Cashea

El negocio cuenta con Cashea para comprar la carne y pagarla en cuotas sin intereses. Afirmó que “los clientes dejan la compra del muchacho redondo para lo último, para 22 o 23 de diciembre. Eso se agota rápido porque una res solo tiene dos piezas de muchacho redondo”.

Sánchez expresó que la tradición de comer asado negro en Navidad se mantiene, todos los años la hacen.

El representante del Frigorífico Yoco, Antonio Figueira, señaló que la gente compra para la cena del 24 de diciembre pernil de cochino o muchacho redondo. El pernil cuesta $ 10,05 el kg y el muchacho redondo por $ 11,84 el kg.

Manifestó que de acuerdo con el número de personas en la familia y según el bolsillo, la gente puede comprar para la ocasión entre 2 kg o un kg de carne.

Indicó que el frigorífico trabaja con Cashea y la gente lleva la carne con la App de financiamiento.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube