Embajada de EEUU en Caracas abre nueva vacante de empleo: 13 de noviembre

La Embajada de Estados Unidos (EEUU), en Caracas anunció este viernes una nueva vacante de empleo para incorporarse a su equipo de trabajo.

La convocatoria, publicada a través de sus redes sociales, ofrece oportunidad laboral en el área de soporte técnico. Las personas interesadas deben realizar la postulación de forma digital para completar el proceso de selección.

Vacante de trabajo en la Embajada de EEUU en Caracas

Administrador de Sistema y Soporte Técnico

Requisitos y postulación para los empleos de la Embajada americana

El canal oficial y exclusivo para enviar la solicitud es el sistema ERA de la embajada. Es necesario completar el perfil personal al 100% dentro de la plataforma para validar la postulación.

Los detalles sobre los requisitos y el formulario de postulación están disponibles directamente en el sitio web oficial: ve.usembassy.gov/job-opportunities.

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