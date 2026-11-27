Empresas Polar anunció este 26 de noviembre que tiene vacantes de empleos en dos de sus plantas en Anzoátegui y Carabobo.
"Adicionalmente a nuestras vacantes disponibles en LinkedIn, estaremos realizando una jornada presencial en nuestra Unidad Móvil en los estados Anzoátegui y Carabobo, donde podrás conocer las vacantes activas y registrarte en nuestra plataforma", detallaron en sus redes sociales.
Ubicaciones y fechas de las jornadas
- 30 de noviembre
Planta Superenvases (Carabobo)
Av. Henry Ford, Zona Industrial Sur II, frente al Centro Comercial Paseo Las Industrias
- 2, 3, y 4 de diciembre
Centro Logístico Las Garzas (Anzoátegui)
Av. Intercomunal Jorge Rodríguez, sector Las Garzas, Lechería. estado Anzoátegui
Horarios de las jornadas: desde las 9:00 a.m. hastas las 4:00 p.m.
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