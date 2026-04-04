Enviar divisas a Venezuela desde cualquier país: Mercantil anuncia servicio clave

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Mercantil habilitó un mecanismo que permite enviar divisas a Venezuela desde cualquier país, a través de su plataforma digital Portal de Pagos Mercantil.

Dicha herramienta busca facilitar las transferencias internacionales, permitiendo que los fondos enviados se conviertan automáticamente en bolívares dentro del territorio nacional.

El sistema está diseñado para que el remitente utilice una tarjeta de crédito o débito internacional, lo que amplía las opciones de envío sin necesidad de intermediarios adicionales. Una vez realizada la operación, el dinero se acredita de forma casi inmediata en la cuenta del beneficiario en Venezuela.

Registro en el Portal de Pagos Mercantil

Para comenzar a utilizar el servicio, el usuario debe ingresar al sitio oficial y completar un proceso de registro básico, sin importar si es cliente o no del banco.

Pasos iniciales:

Acceder a portaldepagosmercantil.com

Crear una cuenta de usuario

Confirmar datos personales en la plataforma

Luego del registro, el remitente debe agregar una tarjeta internacional al sistema. Esta etapa incluye un proceso de verificación que puede tardar hasta 24 horas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las transacciones.

Una vez aprobada, la tarjeta queda habilitada para realizar envíos de dinero al país.

Cómo realizar el envío de divisas

Con la tarjeta activa, el usuario puede proceder a realizar la transferencia. El sistema solicita los datos del beneficiario en Venezuela y el monto a enviar.

Proceso de envío:

Seleccionar la opción “Envío de Divisas”

Ingresar cédula del beneficiario

Indicar cuenta en bolívares del Banco Mercantil

Definir el monto a transferir

Al completar la operación, el sistema procesa el envío de manera automática.

El beneficiario recibe el dinero directamente en su cuenta en bolívares del Banco Mercantil. Cabe destacar que la conversión se realiza tomando como referencia la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que asegura transparencia en el cambio.

También puede visitar nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube