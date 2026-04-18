¿Eres inmigrante en EEUU y no tienes cuenta bancaria? así puedes entrar al sistema legalmente

Suscríbete a nuestros canales

Las Credit Unions o cooperativas de crédito en Estados Unidos se han consolidado como la alternativa más humana y accesible frente a la banca tradicional, especialmente para la comunidad latina.

A través de la certificación nacional "Juntos Avanzamos", estas instituciones sin fines de lucro se comprometen específicamente a servir a los inmigrantes, eliminando barreras históricas al aceptar documentos como el ITIN o la matrícula consular. Más que simples bancos, estas cooperativas funcionan como aliados estratégicos que permiten a los recién llegados proteger sus ahorros, evitar intereses abusivos y comenzar a construir un historial crediticio sólido, facilitando así su integración y estabilidad económica en el país.

Ventajas financieras de este programa

A diferencia de los grandes bancos que exigen estrictamente un Seguro Social (SSN), este programa acepta formas de identificación alternativas (como el ITIN o documentos consulares), lo que permite que personas sin estatus legal definido abran cuentas legalmente.

o documentos consulares), lo que Ofrecen productos específicos para quienes no tienen historial crediticio en EEUU . Esto es vital para poder rentar un apartamento, comprar un carro o pedir préstamos en el futuro sin pagar intereses abusivos.

. Esto es vital para poder rentar un apartamento, comprar un carro o pedir préstamos en el futuro sin pagar intereses abusivos. El uso de WhatsApp como canal oficial para resolver dudas bancarias es una ventaja operativa. Para muchos latinos es más sencillo enviar un mensaje que enfrentarse a un sistema de menús telefónicos automáticos en inglés o tener que pedir permiso en el trabajo para ir a una sucursal.

es una ventaja operativa. Para muchos latinos es más sencillo enviar un mensaje que enfrentarse a un sistema de menús telefónicos automáticos en inglés o tener que pedir permiso en el trabajo para ir a una sucursal. Al ser una Credit Union (cooperativa), no tiene fines de lucro como los bancos comerciales (Chase, Bank of America). Esto suele traducirse en cuentas de cheques con menos comisiones de mantenimiento y cuentas de ahorro con tasas de interés un poco más altas (alto rendimiento).

(cooperativa), no tiene fines de lucro como los bancos comerciales (Chase, Bank of America). Esto suele traducirse en cuentas de y cuentas de ahorro con tasas de interés un poco más altas (alto rendimiento). El programa menciona "acceso rápido a fondos", lo que sugiere procesos de aprobación de préstamos menos burocráticos para pequeñas emergencias o capital de trabajo.

Requisitos de ingreso

No necesitas ser ciudadano ni residente legal, pero generalmente te pedirán lo siguiente:

Documento de identidad vigente: puede ser tu pasaporte de tu país de origen, una matrícula consular o una licencia de conducir estatal (si el estado donde vives la emite para inmigrantes).

puede ser tu pasaporte de tu país de origen, una matrícula consular o una licencia de conducir estatal (si el estado donde vives la emite para inmigrantes). Número de identificación fiscal (itin): si no tienes seguro social, este número es la llave maestra. Es el que usas para declarar impuestos y muchas instituciones lo aceptan para abrir cuentas.

si no tienes seguro social, este número es la llave maestra. Es el que usas para declarar impuestos y muchas instituciones lo aceptan para abrir cuentas. Comprobante de domicilio: un recibo de luz, agua, internet o un contrato de renta a tu nombre para demostrar que vives en el área donde opera la cooperativa.

un recibo de luz, agua, internet o un contrato de renta a tu nombre para demostrar que vives en el área donde opera la cooperativa. Depósito inicial: suele ser una cantidad pequeña, a veces desde $5 o $25 dólares, para activar la cuenta.

¿A dónde dirigirse?

Existen tres opciones principales dependiendo de lo que prefieras (atención en persona o por celular):

1. Buscar una cooperativa con el sello "Juntos Avanzamos" estas son las más seguras para inmigrantes. Entra al sitio web de inclusiv.org y busca el mapa ahí verás la lista de cooperativas por estado que aceptan matricula consular e ITIN.

2. Bancos digitales (apps móviles) si prefieres no ir a una oficina y hacer todo desde el teléfono, existen opciones diseñadas 100% para la comunidad latina como:

Común: aceptan pasaporte e itin, y no cobran comisiones por depósitos ni mantenimiento.

aceptan pasaporte e itin, y no cobran comisiones por depósitos ni mantenimiento. Majority: muy popular entre inmigrantes porque ofrece asesoría y transferencias internacionales incluidas.

3. Bancos comunitarios locales pregunta en los bancos pequeños de tu barrio que suelen tener programas de "desarrollo comunitario" que son más flexibles con la documentación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube