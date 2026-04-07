¡Evita sanciones! Así puede declarar una empresa inactiva ante el Seniat: pasos claves y requisitos

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Los dueños de negocios en Venezuela que decidan pausar las operaciones de su empresa deben realizar un trámite obligatorio ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

Este procedimiento sirve para informar de manera oficial que el negocio no generará movimientos económicos durante un tiempo.

Cumplir con este paso es fundamental para que el organismo no aplique sanciones por dejar de presentar los informes de impuestos cada mes.

Documentos necesarios

Para armar el expediente, se deben organizar dos carpetas con los siguientes papeles:

Carta explicativa : un documento original y dos copias dirigido a la oficina de tributos de la zona. Debe contener los datos básicos del negocio (nombre, RIF y dirección) y el día exacto en que se detienen las labores.

: un documento original y dos copias dirigido a la oficina de tributos de la zona. Debe contener los datos básicos del negocio (nombre, RIF y dirección) y el día exacto en que se detienen las labores. Decisión de los socios : un documento que demuestre que los dueños están de acuerdo con pausar el negocio.

: un documento que demuestre que los dueños están de acuerdo con pausar el negocio. Identificaciones : copia del RIF vigente del negocio y copias de las cédulas de identidad de los dueños y del representante legal.

: copia del RIF vigente del negocio y copias de las cédulas de identidad de los dueños y del representante legal. Papeles del registro : copia del documento donde se fundó la empresa y sus cambios más recientes.

: copia del documento donde se fundó la empresa y sus cambios más recientes. Pagos: los recibos que demuestren la cancelación de los aranceles correspondientes exigidos por la oficina.

Pasos para realizar el trámite

Detener por completo cualquier actividad comercial antes de entregar los documentos.

Colocar todos los requisitos en dos grupos exactamente iguales.

Llevar los expedientes a la sede del SENIAT donde esté registrada la empresa y entregarlos en la taquilla de recepción o de ayuda al usuario.

El organismo de recaudación puede revisar las cuentas del negocio para verificar que no existan deudas anteriores antes de aceptar la pausa.

Cabe destacar que, para que el trámite sea válido, la empresa no puede emitir ningún tipo de factura ni realizar compras o ventas a partir del día en que se declara la pausa.

Si el negocio registra movimientos después de esa fecha, el proceso queda anulado y los propietarios podrían enfrentar problemas legales severos.

Datos a tomar en cuenta

Es necesario consultar con un experto si, a pesar de la pausa, se deben seguir entregando los reportes mensuales sin movimientos de dinero o si el sistema suspende esa tarea de forma automática.

Este aviso también se debe llevar a la Alcaldía y a las instituciones de seguridad social y vivienda para evitar cobros o penalizaciones en esos lugares.

Si no se avisa sobre la pausa del negocio durante el primer mes, las autoridades pueden cobrar multas en dinero.

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