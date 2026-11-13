Examen gratuito de próstata todos los viernes en el Hospital Dr. Domingo Luciani: requisitos y horarios

El Hospital Dr. Domingo Luciani anunció el inicio de su Jornada del Mes Azul para la prevención del cáncer de próstata en este año 2026.

El centro de salud ofrecerá exámenes médicos gratuitos para detectar a tiempo la enfermedad en la población masculina.

La actividad principal consiste en la toma de muestra de sangre para medir el antígeno prostático sin ningún costo para los asistentes. El personal médico atenderá al público durante todos los viernes del mes de noviembre para facilitar el acceso a este chequeo preventivo.

Fechas y lugar de la jornada en el Hospital Dr. Domingo Luciani

La atención al público comienza este viernes 13 de noviembre de 2026 y se repetirá cada viernes del mes. Los interesados deben acudir directamente al piso 1 del hospital, específicamente en el área de Consulta de Urología.

Requisitos para el examen gratuito de antígeno prostático

Los hombres que deseen participar en la jornada de prevención del cáncer de próstata deben cumplir con tres condiciones básicas establecidas por el centro asistencial:

Tener más de 45 años de edad.

No usar sonda para orinar al momento del examen.

No contar con un diagnóstico previo de cáncer de próstata.

Contacto e información sobre el Mes Azul 2026

El centro de salud adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), habilitó el número telefónico 0416-7044953 a través de WhatsApp para responder dudas sobre la jornada.

También difunden actualizaciones en sus redes sociales oficiales bajo el usuario hdr_domingoluciani.

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