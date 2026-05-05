EXTRAOFICIAL | Aumentan tarifas del Metro de Caracas y Ferrocarril desde este 5 de mayo: MONTOS

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A partir de este 05 de mayo, los sistemas de transporte Metro de Caracas y Ferrocarril tienen nuevas tarifas. A continuación te mostramos de manera extraoficial cómo quedaron los nuevos montos.

El pasaje general pasó de Bs 80 a Bs 90

El pasaje estudiantil pasó de Bs 40 a Bs 45

Los nuevos montos habrían sido aprobados la noche de este 04 de mayo, por lo que desde este martes ya comenzaron a ser cobrados, según se evidencia en el historial de pagos de las tarjetas SUVE.

Asimismo, el Ferrocarril que conecta a Caracas con los Valles del Tuy, también aumentó sus tarifas a Bs 90.

El último incremento se había registrado el pasado mes de marzo.

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