Famoso restaurante de pollo frito inaugura nueva sede en el centro de Caracas: 8 de septiembre

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Cadenas de restaurantes de comida rápida siguen expandiéndose en Caracas. Inauguraciones que generan empleos y ofrecen mayor variedad a los caraqueños.

En esta oportunidad, la cadena estadounidense de pollo frito Kentucky Fried Chicken (KFC), inaugura este martes su nuevo restaurante en la Av. Urdaneta, en la antigua sede de SofiTasa, a pocas cuadras de la plaza La Candelaria, Caracas.

Se espera que esta sede reciba a los primeros comenzales a las 12:00 p.m. de este 8 de septiembre.

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