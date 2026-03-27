Forrar la nevera sale más barato: caraqueños compran vinilos adhesivos para hacer un "extreme makeover" a sus electrodomésticos

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El mercado del recubrimiento con vinilo autoadhesivo experimenta un auge por ser la alternativa principal para quienes buscan restaurar neveras y freezers oxidados o manchados por el paso del tiempo.

Mientras una nevera de paquete supera los 600 dólares en las principales cadenas de electrodomésticos, los caraqueños invierten entre $ 10 y $ 60 para renovar la fachada de sus equipos.

Este material, ofrece una barrera protectora contra la corrosión futura y permite que el electrodoméstico luzca una apariencia moderna, similar al acero inoxidable o al titanio.

Uso y precios

Primero se debe limpiar la base antes de aplicar el adhesivo, si el material tiene óxido se debe lijar para emparejar y luego se pega el vinil.

En tiendas como comercialfanliana ubicado en Plaza Sucre, Catia, cuentan con distintos modelos y colores a $ 5.5 a partir de seis piezas, además utilizan la tasa del Banco de Venezuela.

En vinilos y cuadros, ofrecen la instalación de estos adhesivos por $ 30, ellos se encargan de hacer el vinilo a la medida del nevera.

El vinilo básico de colores sólidos se cotiza actualmente desde los $ 5 el metro lineal, mientras que los papeles con texturas especiales o acabados tipo metal cepillado, alcanzan los $ 12 o $ 15 por metro.

Para una nevera convencional de dos puertas, un usuario requiere entre tres y cinco metros de material, lo que sitúa la inversión inicial en un rango accesible para las familias que buscan extender la vida útil de sus bienes duraderos.

El señor Jose Luis Correa, ténico especialista ubicadoen Catia, comenta que “muchas personas descartan equipos funcionales solo por su aspecto exterior deteriorado, ignorando que la estructura interna se mantiene operativa por décadas.

Al aplicar este tipo de “maquillaje para línea blanca” se les hace más fácil venderlos o incluso muchos se los quedan porque ya no se ve tan viejo”, explica.

“El papel más solicitado para las neveras en mal estado es el vinilo calandrado, que posee una mayor capacidad de moldeo y adhesión en superficies curvas o con imperfecciones”, comenta la vendedora de la tienda de comercialfanliana.

El rollo de vinilo de 60 centímetros de ancho es el estándar para cubrir puertas y laterales, permitiendo una cobertura uniforme que oculta rayones profundos y picaduras de óxido menores.

Si el dueño decide realizar el “Extreme Makeover” por cuenta propia, debe adquirir herramientas básicas como una espátula de fieltro, una pistola de calor (o un secador de cabello potente) y un cúter de precisión.

Se recomienda evitar el uso de agua con jabón durante la instalación en superficies oxidadas, sugiriendo en su lugar el uso de alcohol isopropílico para que el adhesivo no atrape la humedad generada por el equipo.

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