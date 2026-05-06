Grupo ZOOM celebra 50 años de historia

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En un evento en la Quinta Esmeralda en la ciudad de Caracas, Grupo ZOOM festejó medio siglo de trayectoria. La celebración, que reunió a los más de 1700 trabajadores, no solo sirvió para conmemorar cinco décadas de servicios, sino para reafirmar el compromiso de la organización con el crecimiento económico y social de Venezuela.

Lo que comenzó como una pequeña empresa se ha transformado en una potencia logística con presencia en 11 países de Latinoamérica. Actualmente, ZOOM opera en Venezuela con más de 100 oficinas en 40 ciudades, posicionándose, como líderes en envíos, remesas y casilleros a nivel nacional.

Para la directiva de la organización, alcanzar esta cifra representa mucho más que un aniversario. "Cumplir 50 años en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, es un evento extraordinario. Pero cumplir 50 años en Venezuela, con todos los cambios que hemos tenido en los últimos tiempos, es un hecho histórico", afirmó César Atencio, presidente de Casa de Cambios ZOOM.

Por su parte, Carlos Atencio, presidente de ZOOM, enfatizó que la celebración trasciende a la empresa: “Estamos aquí para celebrar en grande no solo los logros de ZOOM, sino también los logros de Venezuela”. Tras cinco años de un proceso de inversión, la empresa se declara lista para una nueva fase de expansión, apoyado en la proyección de crecimiento de las tres industrias donde hoy son líderes.

La logística y el transporte no son los únicos frentes de la organización. La Fundación ZOOM celebra 15 años de labor social enfocada en la seguridad vial.

Ana Mc Peck, presidenta de la Fundación ZOOM, destacó que la responsabilidad de la empresa nace de su propia naturaleza logística. “Nos parece importante formar a todos los ciudadanos para prevenir los siniestros y accidentes viales que hay en el país”, señaló. Así como explicó que su objetivo es disminuir las muertes causadas por este tipo de accidentes y de esta manera poder contribuir con Venezuela.

Esta labor se materializa a través de un programa de voluntariado corporativo que cuenta con más de 250 personas. Este equipo imparte cursos de formación a comunidades, gremios, alcaldías y otras empresas de transporte bajo una premisa clara: llevar la labor social a cada rincón de Venezuela, así como ZOOM lleva sus paquetes a cada rincón del país.

Grupo ZOOM cierra su aniversario reafirmando su fe en el mercado venezolano y su disposición para seguir conectando a las familias y empresas del país con el resto del mundo.

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