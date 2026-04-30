Inicia pago de bonificación especial este 30 de abril a través del Sistema Patria: MONTO

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Como parte de la ayuda económica que otorga el Gobierno Nacional a los funcionarios públicos de nómina especial o personal de confianza, este jueves ha iniciado el pago del Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de abril

Este beneficio se recibe a través de la plataforma digital del Sistema Patria.

MONTO PROMEDIO: 51.135,00 BS. Aunque este varía según el organismo donde prestan servicios y cargos.

¿Cómo cobrarlo?

Para recibir y cobrar este bono, los beneficiarios deben seguir estos pasos a través del Sistema Patria:

Inicio de sesión: Ingresar al portal web del Sistema Patria con su usuario y contraseña. Verificación: Estar atento al mensaje de texto de notificación que indica el depósito del bono. Aceptar el bono: Dirigirse a la sección "Protección Social" o "Inicio" y aceptar el bono asignado. Retiro de fondos: Una vez aceptado, ir a la sección "Monedero" y seleccionar "Retiro de fondos". Transferencia: Elegir el monedero de origen, el monto deseado y la cuenta bancaria de destino (previamente registrada y verificada en la plataforma). Confirmar: Oprimir "continuar" y luego "aceptar" para completar la transferencia a su cuenta bancaria personal.

Es importante mantener los datos actualizados en la plataforma y estar registrado para poder recibir este y otros beneficios.

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