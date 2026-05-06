Inicia pago del Bono Único Familiar en el Sistema Patria: monto correspondiente a mayo 2026

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El Bono Único Familiar es una asignación económica implementada en Venezuela (desde junio de 2025) que funciona como un mecanismo de unificación. Su objetivo es agrupar en un solo pago mensual varios de los beneficios que anteriormente se recibían por separado a través de la Plataforma Patria.

Este miércoles, ha iniciado el pago de este beneficio correspondiente al mes de mayo 2026, a través del Sistema Patria.

MONTO: 7.395 Bs.

La entrega se realizará de manera gradual y directa al beneficiado.

¿Quiénes lo reciben?

Lo reciben las personas que ya están registradas en el Sistema Patria y que son beneficiarias de uno o varios de los siguientes programas sociales que anterioremente existían:

​Hogares de la Patria: Según el número de integrantes registrados.

​100% Escolaridad: Para quienes tienen niños o adolescentes estudiando.

​Economía Familiar: Un complemento para los jefes de familia.

​José Gregorio Hernández: Destinado a personas con discapacidad.

​Parto Humanizado y Lactancia Materna: Para madres gestantes o en etapa de lactancia.

​¿Cómo se calcula el monto?

​El monto total es variable para cada usuario. No hay una cifra fija universal porque depende de tu carga familiar y de cuántos de los programas mencionados anteriormente tengas activos.

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