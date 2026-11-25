El personal activo y jubilado del Ministerio de Educación ha comenzado a recibir el abono correspondiente a sus pagos nómina y bonificaciones este 25 de noviembre. Así lo confirmó la cuenta Pagos MPPE Oficial en Telegram.

Entre las asignaciones recibidas, se encuentra el pago correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre, así como el beneficio de cestaticket, que llega con un monto de Bs. 35.971.

De igual modo, el personal está recibiendo los pagos de becas, guardería y diversas bonificaciones dirigidas al personal docente, administrativo y obrero.

Una vez completado el aval por parte del Sistema Patria, se procede con la tramitación operativa para ejecutar los depósitos de forma progresiva en las distintas entidades bancarias.

Pago del Complemento del Ingreso Integral

Para el viernes 27 de noviembre, se espera la cancelación del complemento del Ingreso Integral a través del Sistema Patria, beneficio que corresponde al monto restante de este estipendio entregado a los trabajadores públicos activos y jubilados.

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