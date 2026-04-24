Inician pagos a personal del Ministerio de Educación este 24 de abril: MONTOS

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio para la Educación (MPPE) ha comenzado este 24 de abril, la cancelación de la nómina y los cestatickets a todo su personal docente, administrativo y obrero.

Activan estos pagos a obreros y administrativos del sector educativo

Cestatickets: Bs 19.057

Pago de segunda quincena

Becas, guardería y otras bonificaciones

Maestros entregan propuestas para recuperar ingreso económico

En días recientes, el sector educativo venezolano dio un paso firme en la búsqueda de mejoras contractuales. Voceros del Movimiento Bolivariano de Maestras y Maestros entregaron formalmente al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, un documento con propuestas concretas para la recuperación del ingreso económico y el fortalecimiento de la calidad educativa en el país.

Belkys Bigott, coordinadora nacional del colectivo, destacó que el gremio respalda el anuncio de un "aumento responsable" por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Según Bigott, las demandas de los docentes son "conscientes" y no se limitan únicamente al bienestar económico, sino que incluyen un debate profundo sobre la construcción de conocimiento y las nuevas tendencias pedagógicas.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube